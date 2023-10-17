Гражданам Израиля рекомендовали срочно покинуть Турцию

Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал своим гражданам срочно покинуть территорию Турции, пишет ТАСС.

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Находящимся в Турции израильтянам сообщили об усилении террористических угроз. Предупреждение о поездках в эту страну повышено до самого высокого, четвертого уровня.

«Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее», - говорится в заявлении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице в секторе Газа «беспрецедентным злодеянием», передает «Радиоточка НСН».

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