Гражданам Израиля рекомендовали срочно покинуть Турцию

Находящимся в Турции израильтянам сообщили об усилении террористических угроз. Предупреждение о поездках в эту страну повышено до самого высокого, четвертого уровня.

«Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее», - говорится в заявлении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице в секторе Газа «беспрецедентным злодеянием», передает «Радиоточка НСН».

