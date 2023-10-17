Гражданам Израиля рекомендовали срочно покинуть Турцию
17 октября 202322:28
Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал своим гражданам срочно покинуть территорию Турции, пишет ТАСС.
Находящимся в Турции израильтянам сообщили об усилении террористических угроз. Предупреждение о поездках в эту страну повышено до самого высокого, четвертого уровня.
«Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее», - говорится в заявлении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице в секторе Газа «беспрецедентным злодеянием», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru