В ООН несоразмерные удары Израиля по Газе назвали военным преступлением

Независимая комиссия Организации Объединённых Наций по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях назвала военным преступлением несоразмерные удары Израиля по сектору Газа, сообщает РИА Новости.

В докладе отмечается, что речь идёт об ударах по сектору Газа в период с мая 2021 года по август 2023 года.

«Ущерб и жертвы, причиненные израильскими нападениями, не были пропорциональны военному преимуществу, и поэтому эти действия представляют собой военное преступление», - говорится в документе.

Также комиссия указала, что запрет на ввоз в Газу продовольствия, медикаментов и прочих гуманитарных грузов является «нарушением международного гуманитарного права».

