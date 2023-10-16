В ООН несоразмерные удары Израиля по Газе назвали военным преступлением
Независимая комиссия Организации Объединённых Наций по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях назвала военным преступлением несоразмерные удары Израиля по сектору Газа, сообщает РИА Новости.
В докладе отмечается, что речь идёт об ударах по сектору Газа в период с мая 2021 года по август 2023 года.
«Ущерб и жертвы, причиненные израильскими нападениями, не были пропорциональны военному преимуществу, и поэтому эти действия представляют собой военное преступление», - говорится в документе.
Также комиссия указала, что запрет на ввоз в Газу продовольствия, медикаментов и прочих гуманитарных грузов является «нарушением международного гуманитарного права».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru