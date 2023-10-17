Bloomberg: Байден запросит у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля

Президент США Джо Байден обратится к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные средства на помощь Израилю и Украине, пишет Bloomberg.

Корабли британских ВМС выдвинулись к берегам Израиля

Агентство уточнило, что Байден намерен попросить у законодателей $100 миллиардов.

Газета The New York Times во вторник сообщила, что Израиль попросил у США $10 миллиардов чрезвычайной помощи. Издание сослалось на трех чиновников в администрации Байдена.

По информации The Washington Post, Соединенные Штаты направят к берегам Израиля группу готовности Bataan в составе четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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