Bloomberg: Байден запросит у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля
Президент США Джо Байден обратится к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные средства на помощь Израилю и Украине, пишет Bloomberg.
Агентство уточнило, что Байден намерен попросить у законодателей $100 миллиардов.
Газета The New York Times во вторник сообщила, что Израиль попросил у США $10 миллиардов чрезвычайной помощи. Издание сослалось на трех чиновников в администрации Байдена.
По информации The Washington Post, Соединенные Штаты направят к берегам Израиля группу готовности Bataan в составе четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru