Рыльце в пушку. О чём говорит выступление Мюллера в Конгрессе?

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в ходе слушаний в Конгрессе обвинения России во «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году, сообщает CNN. При этом он подчеркнул, что в ходе расследования не было найдено никаких доказательств того, что предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа и Россия были в заговоре.

Таким образом Мюллер лишь пытается оправдаться за доклад, который подвергся масштабной критике и удержаться на плаву, заявил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв. Никакой иной цели выступление экс-спецпрокурора не несёт.

«Ничего нового он не сказал. Обвинение демократов заключается в том, что Трамп сознательно шёл на сговор с Россией, чтобы получить компромат на Клинтон и таким образом инициировал вмешательство России в выборы. И результатом вмешательства стало президентство Трампа. Мюллер это опроверг, что никакого сговора Трампа с Россией не было. Сам Трамп чист, а то, что в этом участвовали российские “тролли”, он не при чём. Для самой Америки этот доклад ничем не ценен. Мюллер просто спасает, прикрывает своё одно место. Потому что его все раскритиковали за этот доклад. Опять-таки, он не говорит, ни “да”, ни “нет” — потому что они не увидели нарушений, не могут предъявить обвинения, но это не значит, что нарушений не было. И в самом докладе куча противоречий, и, конечно, он как руководитель высокого ранга пытается лавировать между молотом и наковальней», — объяснил Рогулёв.