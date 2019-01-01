Рыльце в пушку. О чём говорит выступление Мюллера в Конгрессе?
Американист рассказал НСН, почему экс-спецпрокурор вынужден оправдываться за свой доклад о «русском следе» в выборах президента США.
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в ходе слушаний в Конгрессе обвинения России во «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году, сообщает CNN. При этом он подчеркнул, что в ходе расследования не было найдено никаких доказательств того, что предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа и Россия были в заговоре.
Таким образом Мюллер лишь пытается оправдаться за доклад, который подвергся масштабной критике и удержаться на плаву, заявил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв. Никакой иной цели выступление экс-спецпрокурора не несёт.
«Ничего нового он не сказал. Обвинение демократов заключается в том, что Трамп сознательно шёл на сговор с Россией, чтобы получить компромат на Клинтон и таким образом инициировал вмешательство России в выборы. И результатом вмешательства стало президентство Трампа. Мюллер это опроверг, что никакого сговора Трампа с Россией не было. Сам Трамп чист, а то, что в этом участвовали российские “тролли”, он не при чём. Для самой Америки этот доклад ничем не ценен. Мюллер просто спасает, прикрывает своё одно место. Потому что его все раскритиковали за этот доклад. Опять-таки, он не говорит, ни “да”, ни “нет” — потому что они не увидели нарушений, не могут предъявить обвинения, но это не значит, что нарушений не было. И в самом докладе куча противоречий, и, конечно, он как руководитель высокого ранга пытается лавировать между молотом и наковальней», — объяснил Рогулёв.
Любопытным остаётся то, что в свою очередь соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон была уличена в заказе компромата на своего противника, однако, этот факт, по словам американиста, никто раскапывать не стал.
«При этом никто не говорит о том, что Хиллари Клинтон заказала компромат на Трампа британскому шпиону, бывшему сотруднику МИ-6, который подготовил этот доклад и представил его демократам. То есть, в этом смысле демократы напрямую собирали компромат на Трампа. У всех там рыльце в пушку, причём, в большом», — заключил Рогулёв.
Напомним, что после почти двухлетнего расследования Мюллер и его команда не смогли представить доказательств «сговора» предвыборного штаба Трампа с российской стороной. Однако в докладе Мюллера приводится 10 случаев возможного нарушения президентом Трампом законов страны, а также утверждается, что Россия вмешивалась в американские выборы и пыталась помочь республиканскому кандидату стать президентом.
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