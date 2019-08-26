Трамп поссорился с G7 из-за России
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на саммите G7 во французском городе Биаррица поссорился с другими лидерами стран из-за их позиции по возвращению России в состав международного клуба, пишет РЕН ТВ. Уточняется, что инцидент произошел вечером в рамках ужина лидеров «большой семерки».
Как сообщает Москва 24, Трамп во время беседы пытался убедить коллег в том, что Россия должна вновь присоединиться к саммиту. Американский президент заявил, что участие Москвы необходимо для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР.
В спор с американским лидером, пишет Life.ru, вступили почти все страны-участницы G7, кроме премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Помимо него сохранил нейтралитет по этому вопросу и премьер Японии Синдзо Абэ, добавляет Газета.ру.
Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока (Санкт-Петербург) Кирилл в эфире НСН отметил, что если пригласить Россию на саммит в следующем году уже предложил французский лидер Эммануэль Макрон, то никаких телодвижений в сторону Пекина сделано не было и вряд ли будут.
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