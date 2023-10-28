Заложники в обмен на мир. Названо условие отказа Израиля от операции в секторе Газа

По его словам, ХАМАС готово отпустить россиян. По словам Марзука, всего в списке восемь имен людей с двойным гражданством.

Также член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук опроверг данные об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению находящихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников, сообщает РИА Новости.

«Нет, это неправда», - сказал Мазрук, отвечая на вопрос, действительно ли есть прогресс в переговорах об освобождении заложников.

Он отметил, что с 10 октября «переговоры об освобождении задержанных заложников были начаты западными, региональными и международными представителями».