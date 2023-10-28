Заложники в обмен на мир. Названо условие отказа Израиля от операции в секторе Газа
Израиль может отказаться от военной операции в секторе Газа, если ХАМАС освободит всех заложников. В противном случает военная кампания займет около года, считают в Израиле.
Российский МИД отправил палестинскому движению ХАМАС список россиян, которые могут быть в числе заложников, пишет РИА Новости со ссылкой на члена политбюро и главу отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзука.
По его словам, ХАМАС готово отпустить россиян. По словам Марзука, всего в списке восемь имен людей с двойным гражданством.
Также член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук опроверг данные об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению находящихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников, сообщает РИА Новости.
«Нет, это неправда», - сказал Мазрук, отвечая на вопрос, действительно ли есть прогресс в переговорах об освобождении заложников.
Он отметил, что с 10 октября «переговоры об освобождении задержанных заложников были начаты западными, региональными и международными представителями».
По его словам, «десятки западных и региональных делегатов приезжали к нам (ХАМАС) требовать освобождения задержанных - катарцы, египтяне, норвежцы, итальянцы, китайцы и представители многих других стран», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подтвержденное число заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа составило 229. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.
Ранее сообщалось, что ХАМАС удерживает 224 пленных.
«На данный момент мы уведомили семьи 229 похищенных и 310 погибших бойцов ЦАХАЛ», — цитирует Хагари РИА Новости.
Пресс-секретарь армии Израиля указал, что число пленных постоянно меняется.
Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в эфире НСН назвал условия, при которых военная операция Израиля может быть отменена. Главное - освобождение заложников.
«Это произойдет только в том случае, если ХАМАС пойдет на переговоры и отдаст Израилю всех заложников, пленных и тела погибших. Я очень сомневаюсь, что это произойдет, по крайней мере, в ближайшее время», — добавил собеседник НСН.
В противном случае, полагает эксперт, наземная операция Израиля в секторе Газа займет не меньше года. Об этом
«Скорее всего, она начнется в ближайшие дни и, полагаю, продлится как минимум год. Нужно войти на вражескую территорию, зачистить ее, освободить беженцев, обеспечить жизнедеятельность мирного населения, которое будет проживать на взятых территориях. Самое же основное и серьезное — бои с боевиками ХАМАС, которые будут оказывать сопротивление», — сказал Ципис.
Официальный представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Убейда заявил, что около 50 заложников из числа израильтян, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС, погибли в Газе при обстрелах Вооруженных сил Израиля.
Ранее ХАМАС отказалось освободить удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на предложение Израиля о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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