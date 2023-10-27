СМИ: Израиль предложил ХАМАС прекращение огня в обмен на заложников

Палестинское движение ХАМАС отказалось освободить удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на предложение Израиля о прекращении огня, сообщает телеканал Al Arabiya.

ХАМАС: Удары Израиля мешают отпустить заложников из сектора Газа

По данным источников телеканала, данное предложение было озвучено в ходе непрямых переговоров при посредничестве властей Египта и Катара.

Собеседники Al Arabiya отметили, что ХАМАС потребовало длительного перемирия для ведения переговоров, однако израильские власти ответили отказом.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное число заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа составило 229, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:Сектор ГазаЗаложникиИзраильПалестинаХамас

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