МИД Ирана заявил о готовности ХАМАС освободить гражданских заложников

Палестинское движение ХАМАС готово освободить гражданских заложников, удерживаемых в секторе Газа, заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Его слова приводит ТАСС.

МИД России обсудил с ХАМАС освобождение заложников

Глава ведомства сообщил, что в ходе переговоров иранских дипломатов с ХАМАС представители палестинского движения объявили о готовности отпустить гражданских заложников. При этом Абдоллахиян обратил внимание на шесть тысяч палестинцев, которые содержатся в тюрьмах Израиля.

На прошлой неделе ХАМАС сообщил об освобождении двух гражданок США.

По данным палестинского движения, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 50 заложников. Отмечается, что все они являются израильскими гражданами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:ЗаложникиСектор ГазаХамасИран

Горячие новости

Все новости

партнеры