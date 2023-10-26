МИД Ирана заявил о готовности ХАМАС освободить гражданских заложников
Палестинское движение ХАМАС готово освободить гражданских заложников, удерживаемых в секторе Газа, заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Его слова приводит ТАСС.
Глава ведомства сообщил, что в ходе переговоров иранских дипломатов с ХАМАС представители палестинского движения объявили о готовности отпустить гражданских заложников. При этом Абдоллахиян обратил внимание на шесть тысяч палестинцев, которые содержатся в тюрьмах Израиля.
На прошлой неделе ХАМАС сообщил об освобождении двух гражданок США.
По данным палестинского движения, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 50 заложников. Отмечается, что все они являются израильскими гражданами, передает «Радиоточка НСН».
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