МИД Ирана заявил о готовности ХАМАС освободить гражданских заложников

Глава ведомства сообщил, что в ходе переговоров иранских дипломатов с ХАМАС представители палестинского движения объявили о готовности отпустить гражданских заложников. При этом Абдоллахиян обратил внимание на шесть тысяч палестинцев, которые содержатся в тюрьмах Израиля.

На прошлой неделе ХАМАС сообщил об освобождении двух гражданок США.

По данным палестинского движения, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 50 заложников. Отмечается, что все они являются израильскими гражданами, передает «Радиоточка НСН».

