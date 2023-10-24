Президент Израиля: В заложниках у ХАМАС находятся 30 детей

Политик встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который во вторник прибыл с визитом в Тель-Авив. В ходе беседы Герцог подтвердил данные о заложниках.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что в списке пленных ХАМАС, удерживаемых в секторе Газа, значатся 222 человека. Позже израильские власти сообщили об освобождении двух заложниц, пишет RT.

