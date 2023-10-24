Президент Израиля: В заложниках у ХАМАС находятся 30 детей
24 октября 202311:11
Тридцать детей остаются в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, передает ТАСС.
Политик встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который во вторник прибыл с визитом в Тель-Авив. В ходе беседы Герцог подтвердил данные о заложниках.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что в списке пленных ХАМАС, удерживаемых в секторе Газа, значатся 222 человека. Позже израильские власти сообщили об освобождении двух заложниц, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru