В ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции Израиля

«Если [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху решил ночью совершить наземное вторжение в Газу, то силы сопротивления готовы», — указал ар-Ришк.

Член политбюро выразил уверенность в том, что ХАМАС победит в противостоянии «так же, как оно победило 7 октября».

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили о «расширении масштабов» сухопутной военной операции в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом наземной операции в анклаве.

