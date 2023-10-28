В ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции Израиля
Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности противостоять армии Израиля при проведении наземной операции в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале члена политбюро радикалов Иззата ар-Ришка.
«Если [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху решил ночью совершить наземное вторжение в Газу, то силы сопротивления готовы», — указал ар-Ришк.
Член политбюро выразил уверенность в том, что ХАМАС победит в противостоянии «так же, как оно победило 7 октября».
Ранее в Армии обороны Израиля сообщили о «расширении масштабов» сухопутной военной операции в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом наземной операции в анклаве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru