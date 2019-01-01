Вялый клоун на допросе. Политолог из США оценил выступление Мюллера в Конгрессе

В среду, 24 июля в американском Конгрессе прошли долгожданные слушания бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, курировавшего расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

Около семи часов экс-спецпрокурор отвечал на вопросы конгрессменов, которые в основном касались опубликованного им ранее доклада по «российскому делу». Ничего нового Роберт Мюллер законодателям не сообщил, придерживаясь своей ранее озвученной позиции не выходить за рамки информации, уже представленной в 448-страничном докладе.

Как отметил в интервью НСН американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли, Мюллер придерживался своей традиционной модели поведения на «допросах» в Конгрессе, отвечая «да» или «нет» на вопросы или вовсе отказываясь от комментариев.

«Конгресс допрашивал Мюллера по поводу воспрепятствования правосудию со стороны Трампа. По иронии судьбы сам Мюллер воспрепятствовал их поиску ответов с многочисленными версиями ответа “без комментариев”», — сказал американский политолог.

Более того, бывший спецпрокурор выставил себя на посмешище, считает собеседник НСН, так как после почти двухлетнего расследования якобы российского вмешательства в американские выборы, а также возможного сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой он так и не смог ни подтвердить факт сговора, ни исключить его вовсе.

«Мюллер вел себя как клоун. Мало того, что он растянул это показное расследование, у которого не было достоверного обоснования с самого начала, так еще его заявления на слушаниях в Конгрессе обнажили то ли отсутствие серьезных намерений, то ли просто трагически запутанное мышление. В качестве доказательства я предлагаю заявление Мюллера о том, что он “не может исключить, что недоступная информация привела бы к другому выводу”. Другими словами, он говорит, что мы не знаем, изменит ли то, что мы не знаем, заключение, основанное на том, что мы знаем. Что за вялое замечание?», — возмутился медиа-аналитик.