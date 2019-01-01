Вялый клоун на допросе. Политолог из США оценил выступление Мюллера в Конгрессе
Американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли обсудил со спецкором НСН долгожданные слушания бывшего спецпрокурора по «российскому делу» в Конгрессе.
В среду, 24 июля в американском Конгрессе прошли долгожданные слушания бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, курировавшего расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.
Около семи часов экс-спецпрокурор отвечал на вопросы конгрессменов, которые в основном касались опубликованного им ранее доклада по «российскому делу». Ничего нового Роберт Мюллер законодателям не сообщил, придерживаясь своей ранее озвученной позиции не выходить за рамки информации, уже представленной в 448-страничном докладе.
Как отметил в интервью НСН американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли, Мюллер придерживался своей традиционной модели поведения на «допросах» в Конгрессе, отвечая «да» или «нет» на вопросы или вовсе отказываясь от комментариев.
«Конгресс допрашивал Мюллера по поводу воспрепятствования правосудию со стороны Трампа. По иронии судьбы сам Мюллер воспрепятствовал их поиску ответов с многочисленными версиями ответа “без комментариев”», — сказал американский политолог.
Более того, бывший спецпрокурор выставил себя на посмешище, считает собеседник НСН, так как после почти двухлетнего расследования якобы российского вмешательства в американские выборы, а также возможного сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой он так и не смог ни подтвердить факт сговора, ни исключить его вовсе.
«Мюллер вел себя как клоун. Мало того, что он растянул это показное расследование, у которого не было достоверного обоснования с самого начала, так еще его заявления на слушаниях в Конгрессе обнажили то ли отсутствие серьезных намерений, то ли просто трагически запутанное мышление. В качестве доказательства я предлагаю заявление Мюллера о том, что он “не может исключить, что недоступная информация привела бы к другому выводу”. Другими словами, он говорит, что мы не знаем, изменит ли то, что мы не знаем, заключение, основанное на том, что мы знаем. Что за вялое замечание?», — возмутился медиа-аналитик.
По его словам, противники Трампа яро преуспели в том, чтобы раздуть тему сговора за пределы разумных масштабов, и по пути подзабыли часть американской истории.
«На слушаниях [глава комитета по разведке Палаты представителей] Адам Шифф говорил о России, “вмешивающейся в наши выборы”. Он назвал это самой серьезной атакой на нашу демократию со стороны иностранной державы в нашей истории. Член Палаты представителей Джеки Шпейер назвала это захватом США. Возможно, никто из них не слышал о войне 1812 года, когда Великобритания ненадолго оккупировала Вашингтон и подожгла Белый дом. Если отбросить всю эту театральность, то на самом деле мы говорим о том, что всегда называлось сбором международных разведданных и пропагандой. Какая ведущая мировая держава может утверждать, что не участвует в таких практиках?», — заметил Уильям Данкерли.
Так или иначе, скандал вокруг «российского вмешательства» в американские выборы, именуемый в СМИ «Рашагейт», практически не затрагивает саму Россию, добавил политолог из США.
«Скорее, это просто общая реакция на предвыборное обещание Трампа вывести США из зарубежных войн и достичь доброжелательных отношений с Россией. Реализация этого обещания, по-видимому, была бы угрозой влиятельным политическим и финансовым интересам людей, которые получают существенные выгоды от высокого уровня мировой напряженности», — заключил собеседник НСН.
Таким образом, показания Мюллера в Конгрессе не смогли поставить точку в бесконечной истории «российского дела». И пока раскручивание антироссийской истерии будет совпадать с интересами влиятельных сил, видимо, ничто не сможет.
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