Глава Минюста США назвал спектаклем допрос Мюллера в Конгрессе

Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил демократов в Палате представителей в том, что они вызвали для дачи показаний бывшего спецпрокурора по так называемому «российскому делу» Роберта Мюллера для «создания какого-то публичного зрелища», а не для выяснения фактов.

Г-н Барр сослался на заявление бывшего спецпрокурора, обещавшего обсуждать с конгрессменами только факты, изложенные в его ранее опубликованном докладе по расследованию приписываемого России вмешательства в президентские выборы США 2016 года, пишет The New York Times.



«На самом деле я не думаю, что это полезное занятие. Я не вижу смысла в том, чтобы вызывать его для дачи показаний, если он собирается придерживаться своего отчета, что, я думаю, он сделает», — цитирует генпрокурора США спецкор НСН.

Глава Минюста США также назвал идею о том, что президент страны Дональды Трамп работал с Кремлем над подрывом выборов «фикцией», и сказал, что на ранних этапах его обзора хода «российского расследования» стало очевидным, что ему необходимо ужесточить протокол для расследования политических кандидатов.

Напомним, что Роберт Мюллер должен выступить перед судебным и разведывательным комитетами Палаты представителей 17 июля. Демократы из нижней палаты Конгресса вызвали его на дачу показаний несмотря на то, что он не может сказать что-то кроме уже изложенного в его докладе. Демократы отмечают, что лишь небольшая часть американцев на самом деле читали 448-страничный доклад Мюллера, и надеются, что его выступление поможет гражданам странам лучше разобраться в итогах «российского дела».

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас заявил НСН, что расследование Мюллера, не нашедшее сговора Трампа с РФ, будет использоваться демократами и противниками Трампа как отправная точка для новых дел против президента США.

