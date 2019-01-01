Американцы перестают верить Мюллеру

Граждане США стали более скептически относится к расследованию приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое возглавлял бывший спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Politico и Morning Consult, сообщает НСН со ссылкой на The Washington Examiner.

По данным опроса, который проводился накануне допроса Мюллера в Конгрессе двумя комитетами Палаты представителей, 37 процентов американских избирателей считают, что расследование якобы вмешательства РФ проводилось «очень» или «довольно справедливо». Ранее так считали 46 процентов опрошенных.

При этом 42 процента американцев полагают, что расследование Мюллера велось не очень честно или вообще несправедливо. Опрос, проведенный сразу после публикации доклада Мюллера в марте этого года, выявил, что придерживающихся такой точки зрения было 29 процентов.

«Настроения значительно меняются, несмотря на непрерывное освещение в СМИ “сговора с Россией”, которое в первую очередь враждебно настроено против президента Трампа и его администрации», — цитирует спецкор НСН публикацию The Washington Examiner.