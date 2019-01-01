Американцы перестают верить Мюллеру
В США выросла доля неуверенных в обоснованности «российского дела». Подробнее в материале НСН.
Граждане США стали более скептически относится к расследованию приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое возглавлял бывший спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Politico и Morning Consult, сообщает НСН со ссылкой на The Washington Examiner.
По данным опроса, который проводился накануне допроса Мюллера в Конгрессе двумя комитетами Палаты представителей, 37 процентов американских избирателей считают, что расследование якобы вмешательства РФ проводилось «очень» или «довольно справедливо». Ранее так считали 46 процентов опрошенных.
При этом 42 процента американцев полагают, что расследование Мюллера велось не очень честно или вообще несправедливо. Опрос, проведенный сразу после публикации доклада Мюллера в марте этого года, выявил, что придерживающихся такой точки зрения было 29 процентов.
«Настроения значительно меняются, несмотря на непрерывное освещение в СМИ “сговора с Россией”, которое в первую очередь враждебно настроено против президента Трампа и его администрации», — цитирует спецкор НСН публикацию The Washington Examiner.
Напомним, что в среду, 24 июля бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в ходе слушаний в Конгрессе обвинения России в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году. При этом он подчеркнул, что в ходе расследования не было найдено никаких доказательств того, что предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа и Россия были в заговоре.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв рассказал НСН, почему экс-спецпрокурор вынужден оправдываться за свой доклад о «русском следе» в выборах президента США.
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