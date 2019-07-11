Роберта Мюллера обвинили в преступном влиянии на американские выборы

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, руководивший расследованием приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, установил еще в августе 2018 года отсутствие доказательств «сговора» предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой. Об этом сообщает портал BNL News со ссылкой на источники в Минюсте США.

Отмечается, что команда Мюллера пришла к такому выводу задолго до промежуточных выборов в Соединенных Штатах в ноябре 2018 года, в рамках которых демократам удалось завоевать большинство в Палате представителей страны.

Сын президента США Дональд Трамп заявил, что таким образом команда Мюллера совершила преступление против Америки, повлияв на исход выборов.

«Кто-нибудь вообще шокирован этим? Разве это не было большой частью обмана, связанного с “российским делом”? Мюллер и его команда из 19 доноров Хиллари [Клинтон], по сути, смогли подстроить/повлиять на промежуточные выборы из-за сомнений, которые они внушили. Это было преступление против Америки ... и они пытались сделать намного хуже!», — цитирует спецкор НСН сообщение Дональда Трампа-младшего в Twitter.