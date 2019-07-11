Роберта Мюллера обвинили в преступном влиянии на американские выборы
Команда Роберта Мюллера установила отсутствие «сговора» Трампа с Россией задолго до промежуточных выборов в США, пишут СМИ. Подробнее в материале НСН.
Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, руководивший расследованием приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, установил еще в августе 2018 года отсутствие доказательств «сговора» предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой. Об этом сообщает портал BNL News со ссылкой на источники в Минюсте США.
Отмечается, что команда Мюллера пришла к такому выводу задолго до промежуточных выборов в Соединенных Штатах в ноябре 2018 года, в рамках которых демократам удалось завоевать большинство в Палате представителей страны.
Сын президента США Дональд Трамп заявил, что таким образом команда Мюллера совершила преступление против Америки, повлияв на исход выборов.
«Кто-нибудь вообще шокирован этим? Разве это не было большой частью обмана, связанного с “российским делом”? Мюллер и его команда из 19 доноров Хиллари [Клинтон], по сути, смогли подстроить/повлиять на промежуточные выборы из-за сомнений, которые они внушили. Это было преступление против Америки ... и они пытались сделать намного хуже!», — цитирует спецкор НСН сообщение Дональда Трампа-младшего в Twitter.
Is anyone at all shocked by this? Wasn’t this at least a big part of the Russia hoax?— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2019
Meuller & his team of 19 Hillary donors were essentially able to rig/sway a midterm because of the doubt they instilled. That was the crime against America... and they tried to do a lot worse! https://t.co/AxFouZDjDs
Напомним, что на следующей неделе Роберт Мюллер даст показания в Конгрессе США по «российскому делу». Ранее генпрокурор Штатов Уильям Барр назвал это бесполезным занятием и обвинил демократов в разыгрывании публичного зрелища вместо выяснения фактов.
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