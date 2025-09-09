Израильский удар по Дохе никак не скажется на настроении в Европе, так как Евросоюз больше занят торгом с администрацией американского лидера Дональда Трампа, добавил Останин-Головня.

«Вряд ли это как-то скажется на Европе. Она занимает умеренную пропалестинскую позицию. Однако надо понимать, что все эти позиции направлены прежде всего на торг с администрацией Трампа, нежели на реальную помощь сектору Газа и палестинскому населению. Недавно вот Брюссель присоединился к обещаниям признать палестинское государство. Но признавать, по сути, виртуальное государство, у которого почти не осталось территорий, можно до бесконечности. Эффективности никакой», — заключил эксперт.

По данным Al Hadath, всего в здании, по которому Израиль нанес удар, находились пять членов политбюро ХАМАС. При этом источник в ХАМАС заявил Al Jazeera, что делегация группировки пережила покушение. Израильская операция получила название «Пик огня». Израильский «9-й канал» сообщил, что удар якобы одобрил лично президент США. В канцелярии премьера Израиля заявили, что атака была «начата Израилем, проведена Израилем, и за нее Израиль несет полную ответственность». Катар после произошедшего приостановил посредничество по сектору Газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

