«Дипломатия не нужна»: Востоковед обвинил США в ударе Израиля по Катару
Удивляться поведению Израиля не надо, его решения соответствуют тактическим и стратегическим задачам относительно конфликта вокруг Газы, сказал НСН Василий Останин-Головня.
Если руководство Израиля считает, что надо ударить по цели на территории другого государства, то оно бьет, Израиль не считается ни с какими демаркационными линиями, сказал в эфире НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Израиль ранее ударил по столице Катара Дохе. Атаке подверглись лидеры радикального палестинского движения ХАМАС, участвовавшие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. По данным израильских СМИ, был убит один из лидеров ХАМАС Халиль аль-Хайя, однако позднее источники в палестинском движении опровергли эту информацию. В МИД Катара, в свою очередь, отметили, что страна не собирается мириться с действиями Израиля, угрожающими безопасности всего региона. Останин-Головня призвал не удивляться поведению Израиля.
«Удивляться поведению Израиля не надо, ведь он не считается ни с какими демаркационными линиями. Если военное и политическое руководство Израиля считает, что надо ударить по цели на территории другого государства, то оно бьет. Можно вспомнить буквально намедни удар по военному объекту на территории Сирии, где строилась турецкая военная база. Также можно вспомнить регулярные удары Израиля по Йемену. Израиль продолжает придерживаться своей логики, нанеся удар по резиденции политбюро ХАМАС в Дохе. Это соответствует его тактическим и стратегическим задачам относительно конфликта вокруг Газы. Сейчас Израилю не нужны никакие дипломатические треки, ему нужно в установленные сроки оккупировать Газу. А если и говорить с Палестиной, то без ХАМАС. Но при этом никакой единой Палестины в политическом плане нет: она разрознена по политическим фракциям», — сказал собеседник НСН.
По его словам, США были в курсе запланированного удара по Дохе.
«Удар был согласован: Израиль предупредил США. Кстати говоря, прецедент создал Иран во время 12-дневной войны минувшим летом. Заранее предупредив обе стороны, Иран тогда нанес удар по военному объекту США. Надо учитывать, что без одобрения США ни Израиль, ни Иран не стали бы наносить удары по Катару, так как там находится база Аль-Удейд — крупнейшая военная база Соединенных Штатов в этом районе», — отметил Останин-Головня.
Израильский удар по Дохе никак не скажется на настроении в Европе, так как Евросоюз больше занят торгом с администрацией американского лидера Дональда Трампа, добавил Останин-Головня.
«Вряд ли это как-то скажется на Европе. Она занимает умеренную пропалестинскую позицию. Однако надо понимать, что все эти позиции направлены прежде всего на торг с администрацией Трампа, нежели на реальную помощь сектору Газа и палестинскому населению. Недавно вот Брюссель присоединился к обещаниям признать палестинское государство. Но признавать, по сути, виртуальное государство, у которого почти не осталось территорий, можно до бесконечности. Эффективности никакой», — заключил эксперт.
По данным Al Hadath, всего в здании, по которому Израиль нанес удар, находились пять членов политбюро ХАМАС. При этом источник в ХАМАС заявил Al Jazeera, что делегация группировки пережила покушение. Израильская операция получила название «Пик огня». Израильский «9-й канал» сообщил, что удар якобы одобрил лично президент США. В канцелярии премьера Израиля заявили, что атака была «начата Израилем, проведена Израилем, и за нее Израиль несет полную ответственность». Катар после произошедшего приостановил посредничество по сектору Газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
