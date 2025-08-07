Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует контролировать сектор Газа
7 августа 202518:02
Израиль не планировать управлять сектором Газа. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
По его словам, израильские власти намерены передать анклав арабским силам, «которые будут управлять им должным образом».
«Не угрожая Израилю и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», - подчеркнул он.
Ранее Катар, Саудовская Аравия и другие арабские страны поддержали декларацию, призывающую радикальное палестинское движение ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа, сообщает RT.
