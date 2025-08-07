Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует контролировать сектор Газа

Израиль не планировать управлять сектором Газа. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

СМИ: Нетаньяху рассматривает военный способ освобождения заложников в Газе

По его словам, израильские власти намерены передать анклав арабским силам, «которые будут управлять им должным образом».

«Не угрожая Израилю и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», - подчеркнул он.

Ранее Катар, Саудовская Аравия и другие арабские страны поддержали декларацию, призывающую радикальное палестинское движение ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильНетаньяху

Горячие новости

Все новости

партнеры