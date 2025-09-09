Израиль сегодня днем ударил по столице Катара Дохе. Атаке подверглись лидеры ХАМАС, участвовавшие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. По данным израильских СМИ, был убит один из лидеров ХАМАС Халиль аль-Хайя, однако позднее источники в палестинском движении опровергли эту информацию. В МИД Катара, в свою очередь, отметили, что страна не собирается мириться с действиями Израиля, угрожающими безопасности всего региона. Останин-Головня отметил, что Катар вряд ли будет воспринимать удар по Дохе как прямую агрессию против себя.

«МИД Катара выпустил официальное заявление, в котором резко осудил «трусливый удар Израиля по резиденции ряда членов политбюро ХАМАС». В министерстве заявили, что страна будет всячески реагировать на подобное, назвав происходящее нарушением норм международного права и угрозой национальной безопасности. Ключевое в этом заявлении МИД Катара — это не резкий тон, а то, что удар был нанесен по резиденции ХАМАС, а не по территории государства Катар. Таким образом, как прямую агрессию против себя Катар это не воспринимает», — сказал собеседник НСН.