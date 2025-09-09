Не белый и пушистый: Почему удар Израиля по Катару останется без ответа
Катар вряд ли будет воспринимать удар Израиля по Дохе как прямую агрессию против себя, сказал НСН Василий Останин-Головня.
У Катара нет никаких возможностей для ответа на израильский удар по Дохе вооруженной силой, максимум, чего можно ожидать — дипломатических последствий, сказал в эфире НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Израиль сегодня днем ударил по столице Катара Дохе. Атаке подверглись лидеры ХАМАС, участвовавшие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. По данным израильских СМИ, был убит один из лидеров ХАМАС Халиль аль-Хайя, однако позднее источники в палестинском движении опровергли эту информацию. В МИД Катара, в свою очередь, отметили, что страна не собирается мириться с действиями Израиля, угрожающими безопасности всего региона. Останин-Головня отметил, что Катар вряд ли будет воспринимать удар по Дохе как прямую агрессию против себя.
«МИД Катара выпустил официальное заявление, в котором резко осудил «трусливый удар Израиля по резиденции ряда членов политбюро ХАМАС». В министерстве заявили, что страна будет всячески реагировать на подобное, назвав происходящее нарушением норм международного права и угрозой национальной безопасности. Ключевое в этом заявлении МИД Катара — это не резкий тон, а то, что удар был нанесен по резиденции ХАМАС, а не по территории государства Катар. Таким образом, как прямую агрессию против себя Катар это не воспринимает», — сказал собеседник НСН.
Он также подчеркнул, что Катар нельзя считать полностью мирным государством.
«Несмотря на то, что Катар выступает переговорной площадкой для палестино-израильского конфликта, с точки зрения его поведения на международной арене, тем более в регионе, назвать Катар каким-то белым и пушистым нельзя. Катар долгое время поддерживал и финансовые, и политические ряд группировок, некоторые из которых считаются террористическими или запрещенными в России», — отметил Останин-Головня.
По его словам, максимальным ответом Катара на израильский удар станут дипломатические шаги.
«У самого Катара нет никаких возможностей для ответа вооруженной силой, у него слишком мало территорий, в несколько раз меньше, чем у Израиля. По сути, основным гарантом безопасности выступают Соединенные Штаты. Максимум, что может быть — дипломатические последствия. В перспективе, но крайне маловероятно, что это может поставить под вопрос нынешнее состояние Авраамских соглашений (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020—2021 годах — прим. НСН), которые в свой предыдущий президентский срок Трамп заключил с Бахрейном, ОАЭ, Марокко и Суданом. Прежде всего, Эмираты и Бахрейн могут пересмотреть определенные положения соглашений с Израилем. Возможно, будут определенные политические трения внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) (региональная закрытая международная организация, основанная государствами Персидского залива — прим. НСН)», — заключил эксперт.
Всего в здании, по которому был нанесен удар, находились пять членов политбюро ХАМАС, передает Al Hadath. При этом источник в ХАМАС заявил Al Jazeera, что делегация группировки пережила покушение. Израильская операция получила название «Пик огня». Израильский «9-й канал» сообщил, что удар одобрил лично президент США Дональд Трамп. В канцелярии премьера Израиля заявили, что атака была «начата Израилем, проведена Израилем, и за нее Израиль несет полную ответственность». Катар после произошедшего также приостановил посредничество по сектору Газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При ударе по Дохе погиб сын лидера ХАМАС
- Юшков объяснил, почему Венгрия решила покупать газ на «западном направлении»
- Трамп потребовал жестких мер после убийства украинской беженки
- Сережа и рожа: Гордон и Кудрявцева попросились к Шнурову спеть дуэтом
- США объявили вознаграждение за украинского хакера
- Три украинских дрона уничтожили над Черным морем
- Не белый и пушистый: Почему удар Израиля по Катару останется без ответа
- Директор Юрия Антонова опроверг отмену его юбилейного концерта
- Власти Израиля назвали оправданным удар по руководствуо ХАМАС
- В Госдуме предложили запретить мигрантам превышающие зарплату переводы за рубеж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru