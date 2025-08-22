Израильская армия действует аккуратно из-за оставшихся в заложниках у ХАМАС людей, если их вернут, то не потребуется военное вмешательство, рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожением города Газы, если ХАМАС не пойдет на мир на условиях Тель-Авива на брифинге перед журналистами. Ранее Армия обороны Израиля начала обращаться к медикам и международным организациям на севере Сектора Газа, чтобы убедить их эвакуироваться на юг в преддверии расширенной операции. Тем не менее, есть вероятность, что военное вмешательство не случится, отметил Цви Маген.