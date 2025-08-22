В Израиле назвали условия для остановки войны в Секторе Газа

Тель-Авив подготовил военную операцию по захвату и зачистке города Газа, но решение о ее проведении может быть отложено, заявил НСН Цви Маген.

Израильская армия действует аккуратно из-за оставшихся в заложниках у ХАМАС людей, если их вернут, то не потребуется военное вмешательство, рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожением города Газы, если ХАМАС не пойдет на мир на условиях Тель-Авива на брифинге перед журналистами. Ранее Армия обороны Израиля начала обращаться к медикам и международным организациям на севере Сектора Газа, чтобы убедить их эвакуироваться на юг в преддверии расширенной операции. Тем не менее, есть вероятность, что военное вмешательство не случится, отметил Цви Маген.

Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует контролировать сектор Газа
«Основная тема, из-за которой Израиль продолжает военные действия достаточно аккуратно — это заложники. Их осталось всего 50 человек, а живых из них — 20. План захвата самого города Газы и проведение зачистки уже запланированы. Если ХАМАС отпустит всех живыми, то этой операции не будет. Тут вопрос принципиальный, так как согласие на освобождение означает еще и уход руководства ХАМАСа из Газы. Об этом идет речь. На это условие они не соглашаются и требуют в обмен вывести все израильские войска», — подчеркнул он.
Козырная карта: Кому Израиль передаст руководство Газой

Экс-посол также объяснил, что делать мирному населению в Секторе Газа, чтобы выжить.

«Основная масса населения эвакуировалась из Газы на юг. Мы приготовили для них достаточно спокойные регионы, где они могут временно располагаться, потом вернуться обратно, а если останутся, то будет больше жертв. В боевых действиях внутри городов всегда есть сопутствующие потери среди мирных жителей. Цель Израиля не в том, чтобы уничтожать население, а в том, чтобы зачистить подземные системы и выкурить ХАМАС из города, заставив их сдать свои позиции. Если там находятся заложники, то и освободить их», — заключил собеседник НСН.

Ранее Цви Маген назвал НСН два сценария для Газы перед военной операцией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ХамасСпецоперацияСектор ГазаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры