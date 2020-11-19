Вот новый поворот. Сенат Франции озаботился Карабахом

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что статус Нагорного Карабаха не определен и этот вопрос надо будет решать в будущем.

«Да, такая проблема существует. Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение», - сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Сама Армения не признала независимость этого региона. А президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник заявил, что не позволит создать второе армянское государство на исконных азербайджанских территориях. Азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах не получит какой-либо статус, кроме части территории Азербайджана.

Последняя стадия обострения нагорно-карабахского конфликта прошла при активном участии Турции, которая выступила на стороне Азербайджана. Помимо того, что ее военные советники руководили действиями азербайджанских военных, турецкие беспилотники активно использовались в конфликте, а армяне утверждали, что и сирийские боевики. Кроме того Турция неоднократно заявляла о намерении ввести свои войска в Карабах.

Так, в понедельник стало известно о решении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это касается лишь обеспечения работы совместного мониторингового центра России и Турции. Ранее и российский МИД говорил, что миротворцы в Карабахе могут быть только российские.