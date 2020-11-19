Вот новый поворот. Сенат Франции озаботился Карабахом
Верхняя палата французского парламента может рекомендовать правительству признать независимость Нагорного Карабаха на фоне усиления Турции в кавказском регионе и перспектив ее выхода к Каспийскому морю.
Сенат Франции 25 ноября рассмотрит резолюцию, призывающую власти страны признать независимость Нагорного Карабаха. В случае принятия она будет носить рекомендательный характер.
18 ноября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о попытках США и европейские стран сорвать договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В частности, он рассказал, что армян пытаются убедить, что они проиграли войну в Карабахе и убеждают их в необходимости реванша до победного конца, а азербайджанцам говорят, что их армию остановили в шаге от Степанакерта, а Россия украла у них победу.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что статус Нагорного Карабаха не определен и этот вопрос надо будет решать в будущем.
«Да, такая проблема существует. Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение», - сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Сама Армения не признала независимость этого региона. А президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник заявил, что не позволит создать второе армянское государство на исконных азербайджанских территориях. Азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах не получит какой-либо статус, кроме части территории Азербайджана.
Последняя стадия обострения нагорно-карабахского конфликта прошла при активном участии Турции, которая выступила на стороне Азербайджана. Помимо того, что ее военные советники руководили действиями азербайджанских военных, турецкие беспилотники активно использовались в конфликте, а армяне утверждали, что и сирийские боевики. Кроме того Турция неоднократно заявляла о намерении ввести свои войска в Карабах.
Так, в понедельник стало известно о решении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это касается лишь обеспечения работы совместного мониторингового центра России и Турции. Ранее и российский МИД говорил, что миротворцы в Карабахе могут быть только российские.
Несмотря на это, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что, так как занятые Азербайджаном земли Нагорного Карабаха признаются частью его территории, то турецкие военные появятся и там. При этом он предполагает, что Россия не будет противодействовать такому сценарию развития событий, напоминая, что ранее она даже не реагировала на сбитую военную технику. В перспективе же Азербайджан может войти в состав Турции, предположил Шерин.
«Турция будет стремиться восстановить хотя бы частично границы бывшей Османской империи, планы об этом Эрдоган неоднократно озвучивал, ведь не просто так Турция помогала Азербайджану "в полный рост" в войне против Армении», - рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы по обороне.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, которое вступило в силу с 10 ноября. Согласно документу Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района Азербайджана. Также Турция и РФ договорились о создании на территории Азербайджана центра мониторинга по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе.
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