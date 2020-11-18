Нарышкин заявил о попытках Запада сорвать договоренности по Карабаху

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о попытках некоторых западных стран сорвать договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-бюро СВР.

По словам Нарышкина, у ведомства есть информация, что народ Армении пытаются убедить в том, что Ереван проиграл в Нагорном Карабахе. «Вбрасывается идея о необходимости «войны до победного конца», - добавил глава СВР.

Нарышкин отметил, что гражданам Азербайджана, напротив, говорят, что их остановили «в шаге от взятия Степанакерта» и что «Кремль украл у них победу».



Директор СВР заявил, что подобные действия лишний раз свидетельствуют о том, что «США и их европейские друзья», пытаются решить свои задачи за счёт интересов простых азербайджанцев и армян.

«Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт», - подытожил Нарышкин.



С 10 ноября в зоне многолетнего конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе вступило в силу заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, подписанное главами России, Армении и Азербайджана. Согласно документу, Ереван обязан передать Баку Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы.

