Парламент Франции рассмотрит резолюцию о признании Нагорного Карабаха независимым
Резолюция о признании независимости Нагорного Карабаха будет рассмотрена Сенатом Франции на заседании 25 ноября. Об этом написал в Twitter председатель фракции партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.
Он отметил, что только официальное признание независимости республики сможет гарантировать права и свободы граждан Нагорного Карабаха. Сенатор добавил, что выдвинутый на голосование документ будет носить рекомендательный характер.
ООН не признает Нагорно-Карабахскую республику (НКР) независимой территорий. Споры о принадлежности территории ведутся между Азербайджаном и Арменией. Обострение конфликта между Баку и Ереваном произошло 27 сентября 2020 года, когда обе стороны заявили о военных столкновениях на линии соприкосновения. Через месяц боевых действий, Армения и Азербайджан, совместно с Россией, подписали соглашение о режиме прекращения огня, согласно которому часть территорий НКР перешла под контроль Азербайджана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- Парламент Франции рассмотрит резолюцию о признании Нагорного Карабаха независимым
- Лавина сошла на трассу на Колыме
- Назван побочный эффект прививки от гриппа
- Российские исполнители потеряют 10 млрд рублей из-за отмены новогодних корпоративов
- Банки теперь дают кредитки только каждому пятому
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru