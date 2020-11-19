Парламент Франции рассмотрит резолюцию о признании Нагорного Карабаха независимым

Резолюция о признании независимости Нагорного Карабаха будет рассмотрена Сенатом Франции на заседании 25 ноября. Об этом написал в Twitter председатель фракции партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.

Он отметил, что только официальное признание независимости республики сможет гарантировать права и свободы граждан Нагорного Карабаха. Сенатор добавил, что выдвинутый на голосование документ будет носить рекомендательный характер.