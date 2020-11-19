Парламент Франции рассмотрит резолюцию о признании Нагорного Карабаха независимым

Резолюция о признании независимости Нагорного Карабаха будет рассмотрена Сенатом Франции на заседании 25 ноября. Об этом написал в Twitter председатель фракции партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.

Он отметил, что только официальное признание независимости республики сможет гарантировать права и свободы граждан Нагорного Карабаха. Сенатор добавил, что выдвинутый на голосование документ будет носить рекомендательный характер.

Капитуляция или перемирие: Каким будет статус Нагорного Карабаха?

ООН не признает Нагорно-Карабахскую республику (НКР) независимой территорий. Споры о принадлежности территории ведутся между Азербайджаном и Арменией. Обострение конфликта между Баку и Ереваном произошло 27 сентября 2020 года, когда обе стороны заявили о военных столкновениях на линии соприкосновения. Через месяц боевых действий, Армения и Азербайджан, совместно с Россией, подписали соглашение о режиме прекращения огня, согласно которому часть территорий НКР перешла под контроль Азербайджана.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:Нагорный КарабахРезолюцияПарламентФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры