Алиев отказался дать Карабаху какой-либо статус

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мы не позволит создание второго армянского государства на исконных азербайджанских территориях, сообщает гостелеканал АЗТВ.

В своем обращении к народу Алиев подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана «не может быть предметом переговоров». «Я говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, если не мирным путем, то военным. Я говорил эти слова и стою за ними», - напомнил глава государства.

Азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах не получит какой-либо статус. «Об этом не может идти речь», - отметил Алиев.

Президент отметил, что азербайджанское государство - единое, многонациональное, многоконфессиональное, где в условиях мира и взаимопонимания нормально живут представители всех религий, передает RT. «Армянский народ будет жить так же, у нас нет дела с армянским народом», - подытожил Алиев.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, которое вступило в силу с 10 ноября, сообщили «Известия». Согласно документу Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района Азербайджана.

