Алиев отказался дать Карабаху какой-либо статус
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мы не позволит создание второго армянского государства на исконных азербайджанских территориях, сообщает гостелеканал АЗТВ.
В своем обращении к народу Алиев подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана «не может быть предметом переговоров». «Я говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, если не мирным путем, то военным. Я говорил эти слова и стою за ними», - напомнил глава государства.
Азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах не получит какой-либо статус. «Об этом не может идти речь», - отметил Алиев.
Президент отметил, что азербайджанское государство - единое, многонациональное, многоконфессиональное, где в условиях мира и взаимопонимания нормально живут представители всех религий, передает RT. «Армянский народ будет жить так же, у нас нет дела с армянским народом», - подытожил Алиев.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, которое вступило в силу с 10 ноября, сообщили «Известия». Согласно документу Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района Азербайджана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Песков заявил, что Путин не использует соцсети
- Высшая школа менеджмента СПбГУ вошла в топ-100 по версии Financial Times
- Минобороны НКР опровергло информацию об атаке ВС Азербайджана
- Алиев отказался дать Карабаху какой-либо статус
- Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru