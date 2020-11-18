Прекрасное далеко. Путин рассказал, когда определят статус Нагорного Карабаха
Президент России Владимир Путин признал проблему статуса Нагорного Карабаха и надеется, что ее смогут разрешить в будущем, в то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого поддерживает Турция, такой проблемы не видит и считает его территорией своей страны.
Президент России Владимир Путин признал, что статус Нагорного Карабаха не определен и этот вопрос надо будет решать в будущем.
«Да, такая проблема существует. Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение», - сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не позволит создание второго армянского государства на исконных азербайджанских территориях. Азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах не получит какой-либо статус, кроме части территории Азербайджана.
В понедельник стало известно о решении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это касается обеспечения работы совместного мониторингового центра России и Турции.
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал, что любой конфликт вблизи российских территорий — это угроза. Однако присутствие Турции в Азербайджане не несет опасности для РФ. Цеков напомнил, что, согласно неоднократным заявлениям властей, на территории Нагорного Карабаха будут только миротворцы из России.
В то же время первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что так как занятые Азербайджаном территории Нагорного Карабаха признаются частью его территории, то турецкие военные появятся и там. При этом он предполагает, что Россия не будет противодействовать такому сценарию развития событий, напоминая, что ранее она даже не реагировала на сбитую военную технику. В перспективе же Азербайджан может войти в состав Турции, предположил Шерин.
«Турция будет стремиться восстановить хотя бы частично границы бывшей Османской империи, планы об этом Эрдоган неоднократно озвучивал, ведь не просто так Турция помогала Азербайджану "в полный рост" в войне против Армении», - рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы по обороне.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, которое вступило в силу с 10 ноября. Согласно документу Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района Азербайджана.
Также Турция и РФ договорились о создании центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция создадут мониторинговый центр на территории Азербайджана, при этом турецкие войска не будут участвовать в миротворческой операции в регионе. Об этом же заявляли и в российском министерстве иностранных дел.
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