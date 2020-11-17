Османская угроза. В Госдуме назвали неизбежным вхождение Азербайджана в состав Турции
Первый зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что присоединение Азербайджана к Турции теперь лишь дело времени.
США и Франция потребовали у России прояснить роль Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. В Париже прошли переговоры госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, темой переговоров стал конфликт в Нагорном Карабахе. Стороны признали факт прекращения огня и предпринятые Россией для этого действия.
В понедельник стало известно о решении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это касается обеспечения работы совместного мониторингового центра России и Турции.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что вхождение Азербайджана в состав Турции теперь лишь дело времени.
«У Турции есть собственное видение развития дальнейших событий и свои геополитические интересы, и они не будут их согласовывать с интересами России. Турция будет стремиться к воссоединению двух государств в перспективе. Ранее Эрдоган завил, что Турция и Азербайджан – это один народ и два государства. Турецкие военные советники и техника уже давно находятся на территории Азербайджана, то есть по факту на его территории находятся натовские войска. Турция будет стремиться восстановить хотя бы частично границы бывшей Османской империи, планы об этом Эрдоган неоднократно озвучивал, ведь не просто так Турция помогала Азербайджану «в полный рост» в войне против Армении», - рассказал депутат.
Он отметил, что по факту Армения воевала против двух государств – Азербайджана и Турции, при том, что последняя – член НАТО. Он отметил, что в Нагорном Карабахе появятся в турецкие военные.
«На этом конфликт не закончится, турецкие военные будут делать все, что захотят, а наши военные будут корректно избегать эскалации напряженности. Но как нас турки поставили перед фактом, когда они вторглись в Сирию, и потом мы стали патрулировать там совместно, так турки появятся и на территории Азербайджана. А так как занятые Азербайджаном территории Нагорного Карабаха признаются частью его территории, то турки появятся и там», - прогнозирует Шерин.
При этом он предполагает, что Россия не будет противодействовать такому сценарию развития событий, напоминая, что ранее она даже не реагировала на сбитую военную технику.
«Все будут говорить: «Ну не будем же мы с Турцией воевать. Ну сбили наш самолет. Ну не будем же мы ради сбитого одного самолета воевать с Турцией. Сбили вертолет. Ну не будем же мы воевать с Азербайджаном ради сбитого вертолета. Ну погибли два офицера. Так у нас в России есть умники, кто пишет, что военная служба предполагает риск для жизни. А посол Азербайджана прямо так и заявил: «На войне как на войне». Ну вы же не можете ответить», - напомнил депутат Госдумы.
Шерин призвал оценивать ситуацию не по пропагандистским заявлениям, а по «счету на табло». По его мнению, если смотреть на ситуацию именно так, то пока Турция и Азербайджан лидируют, а все попытки умиротворения, которые предпринимает Россия, направлены на внутреннего потребителя.
«А по факту там будет Турция, и пока они полностью Карабах не освободят, они не успокоятся, а дальше Турция получает всю территорию Азербайджана», - считает парламентарий.
Он подчеркнул, что Москва воевать не хочет, а Турция не боится воевать с Россией.
«В случае прямого военного столкновения Россия и Турции надо ждать 22 июня 1941 года. Мы же победили фашистскую Германию. Но сначала было тяжело. Мы же Турции строим атомную электростанцию и делам из нее энергетическую державу, у которой самой ничего нет – бедная, маленькая аграрная страна. Мы поставляем ей ракетные комплексы ПВО С-400. «Нате вам технологии атомные, вот вам системы военные секретные, разбирайте по винтикам, изучайте. Чтобы вы знали, как работает наша система ПВО, как с ней бороться. Вот вам газовый поток Южный». А потом турки нам будут выкручивать руки – будут брать этот газ или нет, потому турецкие потребности в газе перекрываются поставками из Азербайджана», - рассказал Шерин.
Он напомнил, что Азербайджан имеет выход к Каспийскому морю, потому выход к нему получит и Турция.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными и убитыми. Согласно ему, часть территорий Карабаха переходят под контроль Азербайджана. За соблюдением соглашения наблюдают российские миротворцы, которые отправились в Карабах уже утром 10 ноября. В миссии задействованы почти 2 тыс. солдат, 90 бронетранспортеров и несколько десятков единиц спецтехники.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН ранее рассказал, что привело к войне в Нагорном Карабахе и почему она закончилась выгодным для Азербайджана соглашением.
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