Османская угроза. В Госдуме назвали неизбежным вхождение Азербайджана в состав Турции

«На этом конфликт не закончится, турецкие военные будут делать все, что захотят, а наши военные будут корректно избегать эскалации напряженности. Но как нас турки поставили перед фактом, когда они вторглись в Сирию, и потом мы стали патрулировать там совместно, так турки появятся и на территории Азербайджана. А так как занятые Азербайджаном территории Нагорного Карабаха признаются частью его территории, то турки появятся и там», - прогнозирует Шерин.

При этом он предполагает, что Россия не будет противодействовать такому сценарию развития событий, напоминая, что ранее она даже не реагировала на сбитую военную технику.

«Все будут говорить: «Ну не будем же мы с Турцией воевать. Ну сбили наш самолет. Ну не будем же мы ради сбитого одного самолета воевать с Турцией. Сбили вертолет. Ну не будем же мы воевать с Азербайджаном ради сбитого вертолета. Ну погибли два офицера. Так у нас в России есть умники, кто пишет, что военная служба предполагает риск для жизни. А посол Азербайджана прямо так и заявил: «На войне как на войне». Ну вы же не можете ответить», - напомнил депутат Госдумы.

Шерин призвал оценивать ситуацию не по пропагандистским заявлениям, а по «счету на табло». По его мнению, если смотреть на ситуацию именно так, то пока Турция и Азербайджан лидируют, а все попытки умиротворения, которые предпринимает Россия, направлены на внутреннего потребителя.

«А по факту там будет Турция, и пока они полностью Карабах не освободят, они не успокоятся, а дальше Турция получает всю территорию Азербайджана», - считает парламентарий.

Он подчеркнул, что Москва воевать не хочет, а Турция не боится воевать с Россией.

«В случае прямого военного столкновения Россия и Турции надо ждать 22 июня 1941 года. Мы же победили фашистскую Германию. Но сначала было тяжело. Мы же Турции строим атомную электростанцию и делам из нее энергетическую державу, у которой самой ничего нет – бедная, маленькая аграрная страна. Мы поставляем ей ракетные комплексы ПВО С-400. «Нате вам технологии атомные, вот вам системы военные секретные, разбирайте по винтикам, изучайте. Чтобы вы знали, как работает наша система ПВО, как с ней бороться. Вот вам газовый поток Южный». А потом турки нам будут выкручивать руки – будут брать этот газ или нет, потому турецкие потребности в газе перекрываются поставками из Азербайджана», - рассказал Шерин.

Он напомнил, что Азербайджан имеет выход к Каспийскому морю, потому выход к нему получит и Турция.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными и убитыми. Согласно ему, часть территорий Карабаха переходят под контроль Азербайджана. За соблюдением соглашения наблюдают российские миротворцы, которые отправились в Карабах уже утром 10 ноября. В миссии задействованы почти 2 тыс. солдат, 90 бронетранспортеров и несколько десятков единиц спецтехники.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН ранее рассказал, что привело к войне в Нагорном Карабахе и почему она закончилась выгодным для Азербайджана соглашением.

