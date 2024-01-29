Восток – дело тонкое: Что ждет Иран после гибели американских солдат в Иордании

«Хотя мы все еще собираем факты об этом нападении, мы знаем, что оно было совершено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном и действующими в Сирии и Ираке», - заявил Байден.

Он добавил, что США привлекут «всех виновных к ответственности в любое время и способом по нашему выбору». С подобным заявлением выступил и министр обороны Ллойд Остин. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Вашингтон рассматривает различные варианты реагирования на их базу, и могут привести к прямому столкновению с Тегераном.

ЧТО ГОВОРЯТ В МОСКВЕ

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью ТАСС констатировал, что Москва и Вашингтон не поддерживают диалог по Сирии.

«Никак [не поддерживают диалог по Сирии], но механизм деконфликтинга между Россией и США в Сирии действует. Контакты поддерживаются, но только по линии этого механизма между командующим нашей группировкой в Сирии и командованием так называемой международной коалиции», - сказал Лаврентьев.

Ранее на западе Ирака начиненный взрывчаткой беспилотник нанес удар по американской военной базе в провинции Анбар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По неподтвержденной информации, БПЛА запустили шиитские группировки Ирака.

В ночь на 12 января США и Великобритания начали операцию против хуситов (группировка «Ансар Аллах»), нанеся авиаудары по объектам в Йемене. Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, допустив продолжение военных действий. Хуситы объявили, что будут атаковать британские и американские военные базы. Замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявлял, что принявшие участие в атаках на повстанцев заплатят за нападение.

После этого хуситы и их единомышленники из других шиитских группировок в регионе устроили несколько атак на корабли США и американские базы. После ударов по Эрбилю (Иракский Курдистан) и базе ЦРУ в Сирии американцы о жертвах не сообщали.

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН допустил, что Иран вступит в прямой конфликт с США только в случае, если американские войска нанесут удар непосредственно по его территории, а хуситы для Тегерана - «пушечное мясо».

