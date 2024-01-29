Восток – дело тонкое: Что ждет Иран после гибели американских солдат в Иордании
Американские войска понесли первые потери среди военных на Ближнем Востоке с момента начала войны ХАМАС и Израиля.
Минувшей ночью сразу две американские базы в Иордании и Сирии подверглись атаке беспилотников. Если дислоцированным в Сирии военнослужащим повезло больше – там обошлось без жертв, то в результате атаки на американскую базу на северо-востоке Иордании погибли, по меньшей мере, трое солдат. Судя по тревожным заявлениям из Пентагона, эта цифра может вырасти. Глава министерства обороны Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на свои силы на Ближнем Востоке, и пообещал «ответить» на враждебные действия.
БЕСПИЛОТНИКИ НАД АМЕРИКАНСКИМИ БАЗАМИ
При атаке на базу США Эт-Танф на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, пострадали 34 человека. Восьми военнослужащим потребовалась медицинская эвакуация, сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США. Такое количество раненных и наличие жертв объясняется тем, что удар пришелся ранним утром по спящим в казармах военнослужащим.
«Число американских военных с травмами увеличилось как минимум до 34 военнослужащих. Восьми солдатам, получившим ранения, потребовалась эвакуация из Иордании для оказания более квалифицированной медицинской помощи. […] Их состояние стабильное. Остальные военнослужащие проходят полное обследование на предмет последующего ухода», - говорится в заявлении.
При этом в Пентагоне допустили рост числа пострадавших – военные продолжают обращаться за медицинской помощью, и полная картина последствий произошедшего будет ясна через несколько дней после инцидента.
РЕАКЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ВЛАСТЕЙ
Президент США Джо Байден оперативно обвинил в ударе по базе поддерживаемые Ираном группировки.
«Хотя мы все еще собираем факты об этом нападении, мы знаем, что оно было совершено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном и действующими в Сирии и Ираке», - заявил Байден.
Он добавил, что США привлекут «всех виновных к ответственности в любое время и способом по нашему выбору». С подобным заявлением выступил и министр обороны Ллойд Остин. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Вашингтон рассматривает различные варианты реагирования на их базу, и могут привести к прямому столкновению с Тегераном.
ЧТО ГОВОРЯТ В МОСКВЕ
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью ТАСС констатировал, что Москва и Вашингтон не поддерживают диалог по Сирии.
«Никак [не поддерживают диалог по Сирии], но механизм деконфликтинга между Россией и США в Сирии действует. Контакты поддерживаются, но только по линии этого механизма между командующим нашей группировкой в Сирии и командованием так называемой международной коалиции», - сказал Лаврентьев.
Ранее на западе Ирака начиненный взрывчаткой беспилотник нанес удар по американской военной базе в провинции Анбар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По неподтвержденной информации, БПЛА запустили шиитские группировки Ирака.
В ночь на 12 января США и Великобритания начали операцию против хуситов (группировка «Ансар Аллах»), нанеся авиаудары по объектам в Йемене. Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, допустив продолжение военных действий. Хуситы объявили, что будут атаковать британские и американские военные базы. Замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявлял, что принявшие участие в атаках на повстанцев заплатят за нападение.
После этого хуситы и их единомышленники из других шиитских группировок в регионе устроили несколько атак на корабли США и американские базы. После ударов по Эрбилю (Иракский Курдистан) и базе ЦРУ в Сирии американцы о жертвах не сообщали.
Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН допустил, что Иран вступит в прямой конфликт с США только в случае, если американские войска нанесут удар непосредственно по его территории, а хуситы для Тегерана - «пушечное мясо».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иран отверг причастность к удару беспилотника по базе США
- Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров
- Курс доллара превысил 90 рублей впервые с 16 января
- Каждый третий россиянин признался, что регулярно бывает в командировках
- Всемирно известные казачьи ансамбли поменяли репертуар для поездок в зону СВО
- «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат в уикенд
- Сергей Пенкин назвал предателями людей с двойным гражданством
- Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
- СМИ: При атаке дрона в Иордании пострадали 34 военных США
- ВЦИОМ: большинство россиян слышали о мнении, что високосный год несет неприятности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru