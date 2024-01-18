Беспилотники-камикадзе атаковали базу ЦРУ США в Сирии
Входящие в «Исламское сопротивление Ирака» шиитские группировки атаковали базу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на северо-востоке Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале формирований.
Базу атаковали с помощью беспилотников-камикадзе. По информации агентства Tashim, на объекте находились 350 американцев. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.
В последние дни большую часть персонала базы из соображений безопасности перевели на соседнюю в районе Харраб-эль-Джейра.
По данным телеканала Al Arabiya, в четверг атаке подверглась военная база США в районе Эрбиля на севере Ирака, передает «Радиоточка НСН».
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