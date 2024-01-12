«Иран испарится»: Сатановский оценил шансы хуситов при войне с Западом

Великобритания и США развернули совместную военную операцию против хуситов в Йемене «Страж процветания». Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. Войска наносят авиаудары по столице Йемена Сане и портовому городу Ходейда. Отмечается, что операция стала ответом на игнорирование требований прекратить атаки на проходящие через Красное море суда и ракетные удары по городам Израиля, которые осуществляют йеменские группировки с начала войны в секторе Газа. Сатановский назвал хуситов отлично вооруженными бойцами.

«Йемен — страна сложная. Хуситы не олицетворяют Йемен. Это группа племен и племенных объединений Севера, существующая достаточно давно, которых южане люто ненавидят. Они хорошо вооружены и оснащены. На Ближнем Востоке любое племя, обладающее современным оружием, или религиозная группировка могут устроить такую заваруху, которую не устроит ни одна страна. Любой населенный пункт здесь становится укрепрайоном, а любой боец по подготовке вполне сравним со спецназовцем. Конечно, к таким племенам надо относиться с уважением, но все остальные соседи будут их резать», — сказал Сатановский.

Собеседник НСН добавил, что у хуситов нет других союзников, кроме Ирана.

«Это очень серьезный союзник. Раз хуситы ввязались в войну за гегемонию в регионе на стороне исламской республики Иран, то будет соответствующая реакция. Мы движемся к большой общерегиональной войне. Исламская республика напрягла все свои прокси-силы, которые у нее есть и в шиитском мире, и в суннитском мире. Далеко не только “Хезболла” — ударный кулак Ирана. Исламская республика — очень серьезный борец за гегемонию, по сути по-прежнему остающаяся империей. А что касается ударов по западным судам — так сейчас Ближний Восток получает ответ от тех, кому эти суда принадлежали. Если бы били исключительно по российским, китайским или сирийским судам, американцам и англичанам было бы наплевать», — добавил востоковед.

При этом Сатановский подчеркнул, что Иран будет вести исключительно информационную войну против Запада.

«Ни одна страна, ни одна армия, ни одна спецслужба, ни один серьезный, взрослый политик никогда ничего не предпринимает, если это опасно для него или для его страны. Он говорит очень много слов, угрожает всему на свете. У меня нет никаких сомнений, что иранская пресса будет переполнена страшными угрозами американцам, англичанам, мировому империализму. Более того, все те государства, которые находятся в конфронтации с Западом, вступят в ситуационный союз с Ираном. Безусловно, в СМИ будет высказана куча гадостей в отношении Запада. Но будет ли Россия воевать с США и Великобританией из-за хуситов? Нет, не будет. Будет ли Китай воевать с Западом из-за хуситов или из-за Ирана? Нет, не будет. Будет ли Иран воевать с США из-за хуситов? Нет, не будет. А вот если удары будут наноситься непосредственно по Ирану, то, наверное, будет. Союзники — это пушечное мясо. Когда начинается серьезная драка, партнеры испаряются, каждый сам за себя. Для Ирана важно использовать хуситов, но не подставляя себя», — подытожил он.

Ранее замглавы МИД в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение на территории хуситов в Йемене.

