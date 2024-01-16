Американцев не задело? Иран ударил ракетами по Сирии и Ираку в ответ на теракты

В свою очередь телеканал Rudaw сообщил, что в результате ударов КСИР Ирана по Эрбилю погиб крупнейший курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи. Отмечается, что Дизайи является владельцем строительной компании Falcon Group, один из ее топ-проектов – Empire World, который строит в Эрбиле элитную недвижимость.

Кроме того, в ночь на 16 января иранские военные атаковали позиции боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. КСИР заявил, что удары также были нанесены в ответ на теракт в Кермане. Удары были нанесены баллистическими ракетами. КСИР утверждает, что в результате были уничтожены «несколько ключевых террористических командиров».

ТЕРАКТЫ В ИРАНЕ

В среду, 3 января, в Кермане произошло два взрыва во время траурной процессии у могилы генерала КСИР Касема Сулеймани, который погиб в Ираке в результате удара Соединенных Штатов в 2020 году. Жертвами теракта стали около 100 человек, свыше 200 пострадали.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт у могилы Сулеймани. Там заявили, что взрывы были устроены двумя смертниками в толпе, которые использовали пояса, начиненные взрывчаткой.

После взрывов президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что их исполнители и руководители будут наказаны. Тех, кто причастен к взрывам, он назвал врагами нации.