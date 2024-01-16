Американцев не задело? Иран ударил ракетами по Сирии и Ираку в ответ на теракты

Иранские военные в ночь на 16 января атаковали север Сирии и город Эрбиль – столицу Иракского Курдистана. В США поспешили заявить, что атака была «безрассудной и неточной».

В ходе ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Ираке и Сирии американские объекты и военные не пострадали, заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон. Она назвала атаку «безрассудной и неточной».

«Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана», - приводит РИА Новости слова Уотсон.

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Она отметила, что Вашингтон продолжит оценивать произошедшее, однако первичная оценка Соединенных Штатов заключается в том, что речь идет о «безрассудной и неточной серии ударов» со стороны Ирана. Пресс-секретарь подчеркнула, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака.

АТАКА ПО ИРАКУ И СИРИИ

Так, в ночь 16 января Иран нанес ракетные удары по иракскому городу Эрбиль – столице Иракского Курдистана. КСИР сообщил, что были уничтожены базы антииранских террористических группировок. Там указали, что атака является ответом на недавние террористические атаки в иранском городе Керман. Иранские военные утверждают, что в Эрбиле якобы находились шпионы, организовавшие теракты.

«Штаб-квартира шпионов была атакована баллистическими ракетами КСИР и уничтожена», - приводит агентство Mehr сообщение военных.

Телеканал ABC News со ссылкой на источник в иракских службах безопасности сообщил, что в Эрбиле было прекращено воздушное сообщение, а удары были «очень жесткими». Отмечается, что всего атаке подверглись восемь объектов возле американского консульства, при этом Силы коалиции сбили три беспилотника возле аэропорта в Эрбиле. По данным властей, после удара погибли четыре человека, шесть получили ранения.

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В свою очередь телеканал Rudaw сообщил, что в результате ударов КСИР Ирана по Эрбилю погиб крупнейший курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи. Отмечается, что Дизайи является владельцем строительной компании Falcon Group, один из ее топ-проектов – Empire World, который строит в Эрбиле элитную недвижимость.

Кроме того, в ночь на 16 января иранские военные атаковали позиции боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. КСИР заявил, что удары также были нанесены в ответ на теракт в Кермане. Удары были нанесены баллистическими ракетами. КСИР утверждает, что в результате были уничтожены «несколько ключевых террористических командиров».

ТЕРАКТЫ В ИРАНЕ

В среду, 3 января, в Кермане произошло два взрыва во время траурной процессии у могилы генерала КСИР Касема Сулеймани, который погиб в Ираке в результате удара Соединенных Штатов в 2020 году. Жертвами теракта стали около 100 человек, свыше 200 пострадали.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт у могилы Сулеймани. Там заявили, что взрывы были устроены двумя смертниками в толпе, которые использовали пояса, начиненные взрывчаткой.

После взрывов президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что их исполнители и руководители будут наказаны. Тех, кто причастен к взрывам, он назвал врагами нации.

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Между тем, несмотря на то, что американские военные базы в результате атаки Ирана не пострадали, американцам на Ближнем Востоке легче не становится. Хуситы в Йемене 15 января пообещали атаковать американские суда в Красном море наряду с израильскими, а международно признанные власти Йемена просят США усилить удары по хуситам.

Ранее президент США Джо Байден в интервью CBS заявил, что не считает необходимым участие американских войск в конфликте на Ближнем Востоке. В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что правящие американские элиты стоят за конфликтами на Ближнем Востоке и в других регионах мира, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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