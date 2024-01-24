США атаковали шиитских ополченцев в Ираке
Армия США атаковала шиитских ополченцев в Ираке, поддерживаемых Ираном, сообщила газета Time.
Отмечается, что действия Вашингтона стали возмездием за нападение на американскую базу. «Эти высокоточные удары являются прямым ответом на серию эскалирующих нападений на персонал США и коалиции в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополченцев», — заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он также добавил, что США не пытаются эскалировать ситуацию в регионе.
Целями американских войск стали штаб-квартира повстанческого движения «Катаиб Хеболла», склады БПЛА и ракет, а также тренировочный центр.
Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что страна готова нанести новые удары по хуситам в Йемене и введет санкции в отношении них в ближайшие дни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru