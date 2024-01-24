США атаковали шиитских ополченцев в Ираке

Отмечается, что действия Вашингтона стали возмездием за нападение на американскую базу. «Эти высокоточные удары являются прямым ответом на серию эскалирующих нападений на персонал США и коалиции в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополченцев», — заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он также добавил, что США не пытаются эскалировать ситуацию в регионе.

Целями американских войск стали штаб-квартира повстанческого движения «Катаиб Хеболла», склады БПЛА и ракет, а также тренировочный центр.

Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что страна готова нанести новые удары по хуситам в Йемене и введет санкции в отношении них в ближайшие дни.

