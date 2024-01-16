США назвали удары КСИР по Эрбилю «безрассудными и неточными»
США поддерживают контакт с властями Ирака по ситуации с атаками Ирана по городу Эрбилю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон.
Ранее стало известно, что в Эрбиле прогремели взрывы в том числе в районе американского консульства и аэропорта, к которому примыкает используемая силами международной коалиции военная база «Харир». Ответственность за удары взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), по его данным, в результате атаки баллистические ракеты уничтожили базы антииранских группировок, отмечает телеканал «360».
Как указали в Белом доме, США отслеживали ракеты, рухнувшие на севере Ирака и Сирии.
«Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана», — заявила Уотсон.
Вашингтон подчеркивает, что речь идет о «безрассудных и неточных» ударах со стороны Ирана, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru