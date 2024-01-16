США назвали удары КСИР по Эрбилю «безрассудными и неточными»

Ранее стало известно, что в Эрбиле прогремели взрывы в том числе в районе американского консульства и аэропорта, к которому примыкает используемая силами международной коалиции военная база «Харир». Ответственность за удары взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), по его данным, в результате атаки баллистические ракеты уничтожили базы антииранских группировок, отмечает телеканал «360».

Как указали в Белом доме, США отслеживали ракеты, рухнувшие на севере Ирака и Сирии.

«Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана», — заявила Уотсон.

Вашингтон подчеркивает, что речь идет о «безрассудных и неточных» ударах со стороны Ирана, пишет RT.

