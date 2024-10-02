Война ракет: Иран нанес масштабный удар по Израилю, Нетаньяху готовит ответ

По информации издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю порядка 500 ракет. По официальным данным ЦАХАЛ – около 180. Некоторые из них долетели до городов – на опубликованных кадрах видны перехваты, а также падение обломков. По данным портала Ynet, зафиксировано прямое попадание в здание на севере Тель-Авива, сообщения о взрывах поступали из районов Шарон (центральный Израиль) и Негев (на юге страны). Jerusalem Post также сообщал о взрывах в населенных пунктах Набатим, Димона, Ход Хашарон, Хора, Беершева, Ле Цион и Ришон.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что часть ракет была сбита, но «были и попадания». В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью «разрушительного ракетного удара» были ключевые разведывательные и военные объекты (не уточнялось, о каких именно объектах идет речь). Иранское агентство Shafaqna сообщило, что были уничтожены свыше 20 истребителей F-35 ВВС Израиля. Агентство FARS со ссылкой на источник сообщило, что до целей долетели около 80% ракет.

КСИР объявил, что иранские военные при ракетном ударе использовали гиперзвуковые ракеты. Полный ущерб от атаки по-прежнему не ясен: власти Израиля утверждают, что на работе ВВС страны удар не сказался.

Президент США Джо Байден во время иранской атаки приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки и сбивать ракеты, сообщал Белый дом. Уже около 20:30 мск ЦАХАЛ объявил, что жители могут покинуть бомбоубежища, поскольку у армии нет информации о новых ударах.

Между тем иранские источники постят видео, как утверждается, прилетов по газодобывающей установке в израильском Ашкелоне и авиабазе ВВС Израиля Тель-Ноф под Тель-Авивом. Пока атака на этом закончена, если Израиль не ответит своим ударом, говорят официальные лица в Тегеране. Там также заявляют, что показали лишь часть своего ракетного потенциала.

Глава генштаба иранских ВС генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что во время атаки Ирана по Израилю ударам подверглись в том числе две базы ВВС и штаб-квартира разведслужбы «Моссад».

Между тем, люди в Иране, а также в Секторе Газа и Ираке вышли на улицы праздновать ракетный удар Ирана.