Война ракет: Иран нанес масштабный удар по Израилю, Нетаньяху готовит ответ
ЦАХАЛ сообщил, что по Израилю было выпущено порядка 180 ракет, и предупредил о «взимании платы» за атаку. Иран в свою очередь пригрозил еще более мощным ответом. В ЕС призвали к прекращению огня, а мировые СМИ назвали атаку поворотным моментом в противостоянии двух стран.
Иран выпустил по Израилю вечером 1 октября порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). На видео в соцсетях видны падения ракет в разных районах страны. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран в свою очередь предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
КРУПНЕЙШИЙ УДАР
Израильская армия сообщила о массовом запуске ракет из Ирана около 19:30 мск 1 октября. По всей стране была объявлена воздушная тревога. ЦАХАЛ призвал жителей укрыться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления.
По информации издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю порядка 500 ракет. По официальным данным ЦАХАЛ – около 180. Некоторые из них долетели до городов – на опубликованных кадрах видны перехваты, а также падение обломков. По данным портала Ynet, зафиксировано прямое попадание в здание на севере Тель-Авива, сообщения о взрывах поступали из районов Шарон (центральный Израиль) и Негев (на юге страны). Jerusalem Post также сообщал о взрывах в населенных пунктах Набатим, Димона, Ход Хашарон, Хора, Беершева, Ле Цион и Ришон.
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что часть ракет была сбита, но «были и попадания». В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью «разрушительного ракетного удара» были ключевые разведывательные и военные объекты (не уточнялось, о каких именно объектах идет речь). Иранское агентство Shafaqna сообщило, что были уничтожены свыше 20 истребителей F-35 ВВС Израиля. Агентство FARS со ссылкой на источник сообщило, что до целей долетели около 80% ракет.
КСИР объявил, что иранские военные при ракетном ударе использовали гиперзвуковые ракеты. Полный ущерб от атаки по-прежнему не ясен: власти Израиля утверждают, что на работе ВВС страны удар не сказался.
Президент США Джо Байден во время иранской атаки приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки и сбивать ракеты, сообщал Белый дом. Уже около 20:30 мск ЦАХАЛ объявил, что жители могут покинуть бомбоубежища, поскольку у армии нет информации о новых ударах.
Между тем иранские источники постят видео, как утверждается, прилетов по газодобывающей установке в израильском Ашкелоне и авиабазе ВВС Израиля Тель-Ноф под Тель-Авивом. Пока атака на этом закончена, если Израиль не ответит своим ударом, говорят официальные лица в Тегеране. Там также заявляют, что показали лишь часть своего ракетного потенциала.
Глава генштаба иранских ВС генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что во время атаки Ирана по Израилю ударам подверглись в том числе две базы ВВС и штаб-квартира разведслужбы «Моссад».
Между тем, люди в Иране, а также в Секторе Газа и Ираке вышли на улицы праздновать ракетный удар Ирана.
На данный момент известно об одном погибшем палестинце из сектора Газа, передает Haaretz. По данным израильской национальной медслужбы, два человека были ранены осколками в Тель-Авиве, по всей стране есть легкораненые.
Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетная атака стала ответом на убийство лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли 27 сентября при атаке на штаб движения.
РЕАКЦИЯ ИЗРАИЛЯ И ПРИЗЫВЫ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна примет ответные меры против Ирана, результат которых увидит весь Ближний Восток. Герци Халеви после атаки заявил, что решение о нанесении ответных ударов и совершении неожиданных атак теперь остается за Израилем.
«Мы решим, когда взимать плату и доказывать, что мы можем наносить точечные удары и неожиданные атаки в соответствии с указаниями руководства страны», – заявил он.
После этого генштаб ВС Ирана пригрозил Израилю полным разрушением инфраструктуры в случае принятия им ответных мер на иранскую ракетную атаку. Он также предостерег израильских союзников от вступления в прямое военное столкновение с исламской республикой.
«В случае прямого участия союзников режима в агрессии и нападении на Иран вооруженные силы исламской республики подвергнут мощной атаке их центры и интересы на региональном уровне, (эта атака – ред. НСН) заставит их раскаятьс», – приводит телеканал IRIB заявление ведомства.
По информации портала Axios, Израиль ответит на удары Ирана «в течение нескольких дней». Отмечается, что Израиль пока не принял решение об ответе, поскольку хочет проконсультироваться с США.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете атаки Ирана выступил с осуждением расширения конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня.
«Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта, с эскалацией за эскалацией. Это должно прекратиться. Нам совершенно необходимо прекращение огня», – заявил он.
Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выразил обеспокоенность опасностью общерегиональной войны на Ближнем Востоке и заявил об осуждении ЕС иранских ракетных ударов. По его словам, опасный цикл атак и ответных действий рискует выйти из-под контроля. Председатель Европейского совета Шарль Мишель также осудил «самым решительным образом» атаки против Израиля.
Франция же потребовала, чтобы Израиль завершил свои военные операции как можно скорее. Французский лидер Эммануэль Макрон поручил главе МИД отправиться на Ближний Восток для консультаций по деэскалации секторе Газа и в Ливане.
КОНФЛИКТ «РАЗГОРЕЛСЯ»: МИРОВЫЕ СМИ ОБ АТАКЕ ИРАНА
Осмысляя иранские ракетные удары по Израилю, мировые СМИ сходятся во мнении, что атака вне сомнения стала поворотным моментом в противостоянии двух стран, а то, что ждет Ближний Восток после него, пока остается неясным. Газета Guardian отметила, что ракетные удары Ирана дают сигнал о том, что региональный конфликт, которого многие так долго боялись, в конечном счете «разгорелся».
В свою очередь газета New York Times указала, что сейчас настал возможно самый опасный момент в современной истории Ближнего Востока – «война баллистических ракет» между Ираном и Израилем. Отмечается, что она рискует вылиться в полномасштабное противостояние с участием не только этих двух стран, но и Соединенных Штатов.
Кроме того, NYT увидела определенную связь событий на Ближнем Востоке с выборами в Соединенных Штатах, отмечая, что американские чиновники сегодня пользуются меньшим авторитетом в глазах властей Израиля, чем во время предыдущей атаки Ирана на Израиль в апреле, из-за грядущей смены лидеров в США.
Газета Daily Mail назвала ракетную атаку Ирана «самым драматичным моментом конфликта» двух стран, а также возможным «катализатором полномасштабной войны» на Ближнем Востоке. Французская Figaro также выразила мнение, что ракетная атака Ирана означает поворотный момент в конфликте, при этом издание подчеркнуло, что, пойдя на такое решение, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи попытался обеспечить определенное сдерживание Израиля.
А общеарабская газета Al-Quds Al-Arabi назвала атаку Ирана «беспрецедентной» для Израиля и добавила, что она продемонстрировала бессилие «всех видов западных систем ПВО», в особенности американских, при отражении большого количества гиперзвуковых и баллистических ракет.
Как пишет газета, ракеты, которые использовались при ударе, вероятно, одни из самых современных из имеющихся у Ирана. Указывается, что Исламская Республика, предположительно, использовала при ударе гиперзвуковую ракету «Фаттах».
Ранее заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН заявил, что если страны Ближнего Востока объединятся в борьбе против Израиля, а за еврейское государство вступятся США, тогда начнется страшная война, передает «Радиоточка НСН».
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