Инфекционист перечислила симптомы «валящего с ног вируса»
Заболевание, которое из-за тяжелого течения получило название «валящий с ног вирус», отличается высокой температурой, ознобом, болью в горле и сухим кашлем. Об этом рассказала инфекционист, сотрудник Института медицины и медтехнологий НГУ, замдиректора НИИ туберкулеза Юлия Ермолаева в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно о появлении в Казахстане заболевания, которое назвали «валящим с ног вирусом». Роспотребнадзор запросил у Минздрава республики данные об эпидемиологической ситуации, напоминает 360.ru.
Ермолаева обратила внимание, что инфекция характеризуется острым началом, выраженной интоксикацией, температурой выше 39-40 градусов, слабостью, ломотой в теле и ознобом, интенсивной головной болью, болью в горле, сильным кашлем.
«Вирус может быть завезен в Россию, как и любой другой респираторный патоген, из-за активного авиасообщения и миграции», - подчеркнула инфекционист.
Эксперт отметила, что, по официальным сведениям, среди возбудителей в Казахстане преобладает вирус гриппа A(H1N1), риновирусы, бокавирусы, аденовирусы. Угроза связана с тяжестью течения самого гриппа, который может провоцировать серьезные осложнения.
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