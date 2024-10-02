СМИ: Израиль призвал ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Израиль должен ответить на ракетную атаку, в том числе ударами по военной структуре и правительственным центрам Ирана, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

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Также речь идет о ликвидации иранского лидера Али Хаменеи.

Ранее стало известно, что Израиль нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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