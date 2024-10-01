«Не до Зеленского»: Климов заявил о риске страшной войны на Ближнем Востоке

Если страны Ближнего Востока объединятся в борьбе против Израиля, а за еврейское государство вступятся США, тогда начнется страшная война, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.

Ранее Израиль объявил о начале «ограниченной наземной операции» на юге Ливана после нескольких недель интенсивных ракетных ударов по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла». Израильские спецназ и наземные войска проводят рейды по приграничным деревням при поддержке артиллерии и авиации. Предполагается, что ЦАХАЛ попробует отбросить «Хезболлу» к реке Литани, чтобы создать 20-километровую буферную зону на границе и условия для дипломатического соглашения.