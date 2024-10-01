«Не до Зеленского»: Климов заявил о риске страшной войны на Ближнем Востоке
Трудно исключить, что США постесняются применить ядерное оружие на Ближнем Востоке, они уже делали это, когда на то не было оснований, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.
Если страны Ближнего Востока объединятся в борьбе против Израиля, а за еврейское государство вступятся США, тогда начнется страшная война, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Ранее Израиль объявил о начале «ограниченной наземной операции» на юге Ливана после нескольких недель интенсивных ракетных ударов по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла». Израильские спецназ и наземные войска проводят рейды по приграничным деревням при поддержке артиллерии и авиации. Предполагается, что ЦАХАЛ попробует отбросить «Хезболлу» к реке Литани, чтобы создать 20-километровую буферную зону на границе и условия для дипломатического соглашения.
«Страны, которые находятся на Ближнем Востоке, сейчас попали в очень сложное положение. С одной стороны, они могут объединиться и действительно просто разгромить Израиль. Но это означает, что за Израиль немедленно вступятся Соединенные Штаты и там будет страшная война. И трудно исключить, что там кто-то будет стесняться применять ядерное оружие... Потому что американцы уже его применяли, когда вообще на это оснований не было. Единственное, что, на мой взгляд, сейчас сдерживает Соединенные Штаты Америки, – это предвыборная ситуация. И Байден (Джо, президент США – ред. НСН) и его команда не за то ругают Нетаньяху (Биньямин, премьер Израиля – ред. НСН), что он это делает, а за то, что он это делает за месяц до выборов в США, главная претензия в этом», – сказал Климов.
Сенатор отметил, что на этом фоне Западу фактически нет дела до президента Украины Владимира Зеленского. По словам Климова, Ближний Восток для США слишком важен.
«Сейчас там не до Зеленского. Ни в Вашингтоне, ни в других местах. Они, конечно, о нем там помнят, но на фоне того, что происходит на Ближнем Востоке, им не до него. Ближний Восток слишком для них важен по очень многим причинам. Полагаю, что мы это должны учитывать, хотя наше правительство совершенно верно говорит о том, что мы заинтересованы в прочном мире на Ближнем Востоке. Потому что если там полыхнет, все равно проблемы будут у всех на Земле», – добавил он.
До начала боев президент Джо Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном начале наземной операции Израиля. Тогда он призвал ЦАХАЛ прекратить рейды спецназа на ливанскую территорию вблизи границы с Израилем. По словам Байдена, необходимо «прямо сейчас» установить режим прекращения огня. На прошлой неделе президент Соединенных Штатов уже заявлял о необходимости прекращения огня, отвечая на вопрос о том, неизбежно ли наземное вторжение Израиля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдепе заявили о праве Украины бить по России своим оружием
- Столтенберг: Силы НАТО достигли 500 тысяч человек в высокой готовности
- Роспотребнадзор: В России выявили семь случаев COVID-19 варианта XEC
- Летевший в Калининград Boeing 737 аварийно сел в Шереметьево
- СМИ: Актер Василий Ливанов находится в реанимации
- В Бангкоке не менее 10 детей погибли при возгорании автобуса
- Актер Василий Ливанов попал в больницу
- В России федерации по водным видам спорта объединятся в единую организацию
- Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации объединенной Wildberries и Russ
- Минобороны: Российские танкисты провели учения в Армении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru