Взрыв газовоздушной смеси прогремел в пятиэтажном жилом доме в Кулунде в Алтайском крае, есть погибший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

В результате обрушились верхние этажи во втором подъезде здания, возник пожар. Специалисты занимаются тушением возгорания. Кроме того, спасатели эвакуируют жителей.

По данным регионального управления Следственного комитета, при ЧП погиб мужчина 1974 года рождения, находившийся в квартире по соседству с эпицентром взрыва. Правоохранители возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке во Владикавказе, погибли два человека, еще один пострадал, напоминает 360.ru.

