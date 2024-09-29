ЦАХАЛ объявила о ликвидации еще одного командира «Хезболлы» Каука
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала еще одного командира подразделения превентивной безопасности и члена центрального совета шиитского движения Ливана «Хезболла» Набиля Каука. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По данным источника, это произошло 28 сентября. В ЦАХАЛ подчеркнули, что Каук считался близким к верхушке «Хезболлы» командиром.
28 сентября израильская армия заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы во время авиаудара по одному из районов Бейрута, произошедшего 27 сентября. Позже информацию о его смерти подтвердили и в самой организации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru