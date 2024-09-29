ЦАХАЛ объявила о ликвидации еще одного командира «Хезболлы» Каука

По данным источника, это произошло 28 сентября. В ЦАХАЛ подчеркнули, что Каук считался близким к верхушке «Хезболлы» командиром.

28 сентября израильская армия заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы во время авиаудара по одному из районов Бейрута, произошедшего 27 сентября. Позже информацию о его смерти подтвердили и в самой организации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».