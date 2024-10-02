Иран назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны
Ракетный удар Ирана по территории Израиля в ночь на 2 октября был актом самообороны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи в ходе телефонных разговоров с коллегами, передает пресс-служба иранского МИД.
Глава ведомства провел беседы с министрами из Великобритании, Франции, Германии, ряда других государств. Стороны обсудили ракетную атаку Ирана, напряженность в секторе Газа и Ливане.
«Исламская Республика... лишь воспользовалась своим правом на законную оборону на основании статьи 51 Устава ООН и сделала целью исключительно военные базы и [объекты] безопасности», — подчеркнул Аракчи.
По словам министра, Иран в течение двух месяцев проявлял сдержанность на фоне израильской атаки, в результате которой погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, и разжигания конфликта в Газе и Ливане.
Аракчи призвал все государства приложить усилия для прекращения ударов, предотвращения атак Тель-Авива и эскалации на Ближнем Востоке.
Ранее иранские военные ударили по объектам на территории Израиля, по данным Корпуса стражей исламской революции, не менее 90% ракет достигли целей, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru