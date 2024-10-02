Иран назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны

Глава ведомства провел беседы с министрами из Великобритании, Франции, Германии, ряда других государств. Стороны обсудили ракетную атаку Ирана, напряженность в секторе Газа и Ливане.

«Исламская Республика... лишь воспользовалась своим правом на законную оборону на основании статьи 51 Устава ООН и сделала целью исключительно военные базы и [объекты] безопасности», — подчеркнул Аракчи.

По словам министра, Иран в течение двух месяцев проявлял сдержанность на фоне израильской атаки, в результате которой погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, и разжигания конфликта в Газе и Ливане.

Аракчи призвал все государства приложить усилия для прекращения ударов, предотвращения атак Тель-Авива и эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее иранские военные ударили по объектам на территории Израиля, по данным Корпуса стражей исламской революции, не менее 90% ракет достигли целей, напоминает 360.ru.

