Трамп заявил о глобальной катастрофе после атаки Ирана на Израиль

Политик заявил, что если Харрис будет избрана президентом, это приведет к массовому хаосу на мировой арене и глобальной катастрофе. Как считает экс-президент, страны-мировые лидеры не уважают Байдена и Харрис, и это, в том числе, привело к эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Израиль нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

