Трамп заявил о глобальной катастрофе после атаки Ирана на Израиль
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис после ракетной атаки Ирана на Израиль, сообщает издание The Hill.
Политик заявил, что если Харрис будет избрана президентом, это приведет к массовому хаосу на мировой арене и глобальной катастрофе. Как считает экс-президент, страны-мировые лидеры не уважают Байдена и Харрис, и это, в том числе, привело к эскалации на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что Израиль нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о глобальной катастрофе после атаки Ирана на Израиль
- В ДТП с автобусом в Бангкоке погибли 22 ребенка
- СМИ: Израиль призвал ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи
- Арестованы три автомобиля экс-замминистра обороны Иванова
- На камере убитого солдата ВСУ были кадры расправы над жителями Курской области
- СМИ: После удара Ирана уничтожена израильская база Неватим
- СМИ: Американские корабли не перехватили ракеты Ирана
- Дегтярев: Экипаж севшего в Минводах лайнера действовал профессионально
- Иран заявил, что ответ на новые провокации будет мощнее
- СМИ: Иранская ракета взорвалась рядом со штаб-квартирой «Моссада»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru