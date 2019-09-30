Визит Лаврова в ООН. Как Россия ответила на визовый скандал
Эксперты назвали в эфире НСН ситуацию с визами провокацией, а глава МИД РФ ответил США по-дипломатически.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров все же посетил Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на визовый скандал между Вашингтоном и Москвой.
По словам Захаровой, сейчас перед страной стоят иные задачи, не позволяющие подыгрывать тем, кто хотел добиться отказа от визита российской стороны.
«На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — отметила Захарова в эфире Первого канала.
Напомним, очередной визовый скандал между Россией и Америкой разразился 24 сентября, в первый день работы Генеральной ассамблеи ООН. Десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее. В ответ на это российский МИД предложил перенести штаб-квартиру с территории США в более удобное место.
Детским садом назвал в эфире НСН ситуацию с невыдачей виз чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь. Он поддержал предложение о переносе, однако отметил, что добиться такого решения будет крайне сложно.
«Мы должны такое предложение выдвинуть, показать свое недовольство тем, что американцы так нагло поступили в отношении 10 наших дипломатов и сенаторов. По крайней мере, нужно попытаться это сделать и показать, что со стороны США был такой наглый шаг, который пахнет детским садиком, когда уже никак помешать какому-то мальчишке не могут и тут оборвали хлястик, чтобы показать, что они здесь главенствуют», — сказал Василий Корчмарь.
В свою очередь экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал в эфире НСН случившейся политической провокацией, демонстрирующей отношение Соединённых Штатов к международному праву.
«Это политическая провокация, потому что существует конвенция между ООН и Соединёнными Штатами, в соответствии с которой Соединённые Штаты берут на себя обязательство пропускать всех тех сотрудников, которые едут на сессию Генеральной ассамблеи ООН, беспрепятственно. Тем самым, они грубейшим образом нарушают свои собственные обязательства. Это показатель того, как Соединённые Штаты относятся к международному праву. Наплевательски относятся. Я думаю, что наша делегация будет добиваться того, чтобы этот вопрос разрешился. Это не первый случай и будем добиваться. Лавров будет добиваться», — сказал дипломат.
К слову, глава внешнеполитического ведомства России, посетивший всё-таки, несмотря на скандал, мероприятия в ООН, вызвал фурор в зале. Как сообщила позже Мария Захарова, к министру выстроилась очередь из желающих пообщаться. Может, и не зря Россия пересмотрела политику реакций на недружественные жесты Вашингтона…
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