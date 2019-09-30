Визит Лаврова в ООН. Как Россия ответила на визовый скандал

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров все же посетил Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на визовый скандал между Вашингтоном и Москвой.

По словам Захаровой, сейчас перед страной стоят иные задачи, не позволяющие подыгрывать тем, кто хотел добиться отказа от визита российской стороны.

«На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — отметила Захарова в эфире Первого канала.