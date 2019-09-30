Захарова объяснила визит Лаврова США после визового скандала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров все же посетил Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на визовый скандал между Вашингтоном и Москвой.

В эфире Первого канала она подчеркнула, что российская сторона не видела смысла подыгрывать тем американцам, которые сделали все возможное, чтобы спровоцировать российскую делегацию на такой поступок, сообщает Ura.ru