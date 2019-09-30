Захарова объяснила визит Лаврова США после визового скандала
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров все же посетил Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на визовый скандал между Вашингтоном и Москвой.
В эфире Первого канала она подчеркнула, что российская сторона не видела смысла подыгрывать тем американцам, которые сделали все возможное, чтобы спровоцировать российскую делегацию на такой поступок, сообщает Ura.ru
Также представитель МИД подчеркнула, что сейчас в мире иная обстановка, что не позволило Лаврову развернуть самолет над Атлантикой, как в свое время сделал Евгений Примаков после начала бомбардировок Югославии авиацией США и НАТО.
Сам министр ранее заявлял, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Майк Помпео заверили его, что они не причастны к отказу выдать визы некоторым членам российской делегации, отмечает RT.
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