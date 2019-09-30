Захарова объяснила визит Лаврова США после визового скандала

30 сентября 201907:18

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров все же посетил Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на визовый скандал между Вашингтоном и Москвой.

В эфире Первого канала она подчеркнула, что российская сторона не видела смысла подыгрывать тем американцам, которые сделали все возможное, чтобы спровоцировать российскую делегацию на такой поступок, сообщает Ura.ru

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Также представитель МИД подчеркнула, что сейчас в мире иная обстановка, что не позволило Лаврову развернуть самолет над Атлантикой, как в свое время сделал Евгений Примаков после начала бомбардировок Югославии авиацией США и НАТО.

Сам министр ранее заявлял, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Майк Помпео заверили его, что они не причастны к отказу выдать визы некоторым членам российской делегации, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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