В Госдуме оценили влияние Лаврова на молчаливую ООН
Председатель комитета по международным отношениям ГД РФ Леонид Слуцкий в интервью НСН объяснил успех выступления главы российского МИДа Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.
После выступления министрa инострaнных дел Сергея Лавровa в ООН к нему выстроилaсь очередь из желaющих пообщaться. Об этом сообщилa предстaвитель российского МИД Мaрия Захарова нa своей стрaнице в Facebook.
«Очередь в Штaб-квaртире ООН из предстaвителей междунaродных делегaций, желaющих пообщaться с российским министром инострaнных дел после его выступления нa Генерaльной Aссaмблее», — подписaлa снимок Зaхaровa.
Председатель комитета по международным отношениям ГД РФ Леонид Слуцкий в эфире НСН напомнил о личной популярности российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на площадке ООН.
«Он интересен. С ним хочется пообщаться вживую. Наш министр харизматичный, наш министр популярный, в том числе на ООН-овской площадке, которой он отдал много лет в качестве сотрудника и руководителя нашего постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. С этой должности в 2004 году он и был назначен министром иностранных дел РФ», - отметил парламентарий.
Особое внимание он уделил содержанию выступления и оценкам, которые дал Сергей Лавров по отдельным «международным досье». Леонид Слуцкий считает, что большой отклик в ООН и на сопутствующих площадках на выступление главы российского МИДа связан с тем, что представители многих стран непублично разделяют позицию России по большинству внешнеполитических вопросов.
«Те оценки, которые высказывает Сергей Викторович по различным актуальным досье, на деле, но не всегда публично, разделяют многие, кто работает в ООН и участвует в работе Генеральной Ассамблеи. С этой точки зрения можем сказать – чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас. Обратите внимание, что многие на заседании в ООН высказывали весьма конструктивные позиции и по Сирии, и по ряду других досье, где российская позиция звучала, с нашей точки зрения, однозначно, ясно, конструктивно. Поэтому, у нас сторонников на ООН-овской площадке, если сравнивать с предыдущей Генассамблеей, становится больше, несмотря на то, что российская делегация работает в усеченном составе, скажем так», - заявил эксперт.
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