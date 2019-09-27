Пахнет детским садиком. Дипломат о невыдаче виз США российской делегации
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке рассказал в эфире НСН, почему будет сложно перенести заседания Генассамблеи ООН из США.
Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не на территории США. Об этом рассказал в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это может стать ответом на невыдачу членам российской делегации для участия в 74-ой сессии Генассамблеи ООН. Дипломат отметил, что перенести из Соединенных Штатов можно, например, заседание Первого комитета Генассамблеи ООН и Комиссии по разоружению. По словам Рябкова, от «американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс» в последние годы страдают не только россияне.
В эфире НСН чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь отметил, что добиться переноса заседания комиссии или комитета ООН будет довольно сложно.
«Этот вопрос решается на Совете безопасности ООН, где проводить заседание какой-либо комиссию или какого-нибудь комитета ООН. По моему мнению, это очень сложно будет сделать. Учитывая сколько у американцев там союзников, этот вопрос проблематичный. В ООН сейчас главенствуют США и их союзники. Это сложно будет, но попытаться надо. Тем более, что между Соединенными Штатами и ООН подписано соглашение о расположении миссии ООН на территории этого государства. Здесь надо будет побороться очень энергично за то, чтобы заседание какой-то комиссии или комитета проводить в другом месте», — заявил он.
Собеседник НСН добавил, что лишь российская делегация оказалась в таком положении, когда не все ее члены смогли попасть на сессию Генассамблеи ООН.
«Мы должны такое предложение выдвинуть, показать свое недовольство тем, что американцы так нагло поступили в отношении 10 наших дипломатов и сенаторов. По крайней мере, нужно попытаться это сделать и показать, что со стороны США был такой наглый шаг, который пахнет детским садиком, когда уже никак помешать какому-то мальчишке не могут и тут оборвали хлястик, чтобы показать, что они здесь главенствуют», — сказал Василий Корчмарь.
По его словам, невыдача виз российской делегации – большое нарушение со стороны Соединенных Штатов, которые должны обязательно согласовывать такие вопросы с миссией ООН, расположенной на их территории.
«Информировать генерального секретаря ООН о тех или иных каких-то своих действиях, которые, допустим, по их мнению, угрожают их национальной безопасности. Тем более, они должны согласовывать такие вопросы с нашим представителем ООН. Этого сделано не было. Действовали они, конечно, нагло. Поэтому у нас и возникает вопрос о неблагонадежности руководства Госдепа в том, что они не выдали визы нашим дипломатам», — резюмировал чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке.
Ранее бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал в эфире НСН, почему будет достаточно сложно реализовать идею МИД РФ о переносе заседаний Генассамблеи ООН.
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