Пахнет детским садиком. Дипломат о невыдаче виз США российской делегации

Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не на территории США. Об этом рассказал в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это может стать ответом на невыдачу членам российской делегации для участия в 74-ой сессии Генассамблеи ООН. Дипломат отметил, что перенести из Соединенных Штатов можно, например, заседание Первого комитета Генассамблеи ООН и Комиссии по разоружению. По словам Рябкова, от «американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс» в последние годы страдают не только россияне.

В эфире НСН чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь отметил, что добиться переноса заседания комиссии или комитета ООН будет довольно сложно.

«Этот вопрос решается на Совете безопасности ООН, где проводить заседание какой-либо комиссию или какого-нибудь комитета ООН. По моему мнению, это очень сложно будет сделать. Учитывая сколько у американцев там союзников, этот вопрос проблематичный. В ООН сейчас главенствуют США и их союзники. Это сложно будет, но попытаться надо. Тем более, что между Соединенными Штатами и ООН подписано соглашение о расположении миссии ООН на территории этого государства. Здесь надо будет побороться очень энергично за то, чтобы заседание какой-то комиссии или комитета проводить в другом месте», — заявил он.