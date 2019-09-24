Визовый скандал между Россией и США разразился в первый день работы Генеральной ассамблеи ООН. Десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, сам оказавшийся в их числе. По его словам, американская сторона нарушила свои обязательства перед международным сообществом. Случившееся Косачев назвал «возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий».

Объяснения, конечно, есть, но, по мнение российского МИДа, несостоятельные. «Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так», - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, «документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами». А те документы, которые сдавали для оформления еще раньше, «были возвращены с формулировкой «рано сдали», - рассказала Захарова.

Выходка с визами для официальной делегации на официальное мероприятие ООН вызвала среди российских политиков большое возмущение и целый ряд нетривиальных предложений по поводу ответных мер. Так, первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров предложил обсудить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну: «Например, в Швейцарию, с которой никогда подобных проблем не было» - сказал сенатор в телеинтервью. «Ответ должен быть жестким», - добавил Джабаров. А вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил кадровую рокировку: отказавших в визах сотрудников американского посольства следует сменить на тех, кто разбирается в дипломатических тонкостях. Толстой уточнил, что имеет в виду аккредитацию дипломатов в России. И тоже добавил, что ответные действия должны быть максимально жесткими.

И будут жесткими, - дали понять в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «ситуация тревожная и неприемлемая», поскольку представляет собой прямое нарушение международных обязательств Вашингтоном. Он напомнил, что США предоставляют свою территорию штаб-квартире ООН и «фактически единственное, что вправе сделать Америка, это ограничить, например, пребывание российской делегации одним городом Нью-Йорком». Нарушение этих правил «требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается ее штаб-квартиры», - указал представитель Кремля. Работа по дипломатической линии уже ведется, - заверил пресс-секретарь главы государства.

