«Ваше превосходительство». Как Ким Чен Ын нашёл общий язык с Путиным
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН рассказал НСН о главном итоге встречи российского и северокорейского лидеров.
Завершился первый визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Бронепоезд, на котором глава Северной Кореи прибыл в страну, отправился из Владивостока сразу после прощальной церемонии на привокзальной площади под звуки военного образцового оркестра почётного караула.
Главным итогом визита стало соглашение по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, заключённое между российским и северокорейским лидерами, заявил в эфире НСН ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун. Его содержание пока не раскрывается, однако, по мнению эксперта, можно утверждать, что результаты переговоров превзошли итоги предыдущих встреч Ким Чен Ына с американским и китайским лидерами.
«Нужно обратить внимание на соглашение, которое было достигнуто по проблемам денуклеаризации Корейского полуострова. Я считаю, что там были достигнуты очень важные результаты. И они стали итогом переговоров Путина с Ким Чен Ыном. Мне кажется, что там был очень глубокий анализ, и, наверное, были приведены очень весомые аргументы. Во всяком случае, они достигли какого-то соглашения, которое раньше не озвучивалось и которое Путин передаст Трампу по просьбе Ким Чен Ына. Важно, что там удалось достичь того, что не получилось в переговорах с Трампом и с Си Цзиньпином. Содержание пока не известно, но скоро его Путин передаст американскому президенту и китайскому лидеру в ходе двусторонних встреч», — рассказал Ким Ен Ун.
Судить о встрече как об успешной также позволяют отдельные детали выступлений российского и северокорейского президентов, указал собеседник НСН. Приём, который устроила российская сторона, по его словам, был на порядок выше, чем полагается в подобных случаях.
«Когда его поезд уходил, была выставлена рота почётного караула, и они промаршировали — а это бывает только во время официального или государственного визита. Я думаю, что он это оценил. Также я обратил внимание, что в своём выступлении Ким Чен Ын употребил одно корейское слово, которое переводится, как “ваше превосходительство”. Наши СМИ перевели это как “господин президент”. То есть, на самом деле он обращался подчёркнуто уважительно к нашему лидеру в соответствии с протоколом встреч на высшем уровне. А Путин несколько раз к нему обратился “товарищ Ким Чен Ын”. Это говорит о том, что они нашли общий язык. Они два верховных главнокомандующих, военные, знают, как друг друга приветствовать. Поэтому, будем считать, что это было успешно», — заключил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.
Добавим, Ким Чен Ын обещал вернуться в Россию. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, принимавший участие в приёме лидера КНДР во Владивостоке. Эксперты отмечают, что первый визит Ким Чен Ына в Россию стал историческим событием, так как переговоры глав государств длились почти три часа, два из которых лидеры общались тэт-а-тэт.