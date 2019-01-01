«Ваше превосходительство». Как Ким Чен Ын нашёл общий язык с Путиным

Главным итогом визита стало соглашение по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, заключённое между российским и северокорейским лидерами, заявил в эфире НСН ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун. Его содержание пока не раскрывается, однако, по мнению эксперта, можно утверждать, что результаты переговоров превзошли итоги предыдущих встреч Ким Чен Ына с американским и китайским лидерами.

«Нужно обратить внимание на соглашение, которое было достигнуто по проблемам денуклеаризации Корейского полуострова. Я считаю, что там были достигнуты очень важные результаты. И они стали итогом переговоров Путина с Ким Чен Ыном. Мне кажется, что там был очень глубокий анализ, и, наверное, были приведены очень весомые аргументы. Во всяком случае, они достигли какого-то соглашения, которое раньше не озвучивалось и которое Путин передаст Трампу по просьбе Ким Чен Ына. Важно, что там удалось достичь того, что не получилось в переговорах с Трампом и с Си Цзиньпином. Содержание пока не известно, но скоро его Путин передаст американскому президенту и китайскому лидеру в ходе двусторонних встреч», — рассказал Ким Ен Ун.

Судить о встрече как об успешной также позволяют отдельные детали выступлений российского и северокорейского президентов, указал собеседник НСН. Приём, который устроила российская сторона, по его словам, был на порядок выше, чем полагается в подобных случаях.