К нам приехал, к нам приехал...

Это обстоятельство, а также предельная закрытость Северной Кореи и всего, что связано с ее высшим руководством, добавляют интереса к визиту. Тем более, что даже передвигается северокорейский лидер весьма необычным, если не сказать экстравагантным по нынешним временам способом – на бронепоезде. Так же, как его отец и дед.

Итак, бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока около 17:50 по местному времени. Состав подошел к перрону на небольшой скорости, чтобы остановиться в определенном месте – дверью, через которую должен выйти товарищ Ким, напротив постеленной заранее красной ковровой дорожки. Но с ходу «попасть в яблочко» машинистам не удалось, и поезду пришлось примерно на полметра сдать назад, - передает ТАСС. Встречали высокого гостя губернатор Приморья, замглавы российского МИДа, посол России в КНДР. На привокзальной площади был выстроен военный оркестр почетного караула. Главе КНДР подарили цветы и поднесли каравай. Отломить кусок от каравая с первого раза у Ким Чен Ына не получилось, он передал цветы сопровождающим и попробовал снова, на этот раз удачно, - свидетельствует «Лента.ру». В кратком интервью товарищ Ким заявил, что прибыл в Россию «с теплым чувством», и выразил надежду на то, что его встреча с Владимиром Путиным станет успешной и полезной. С вокзала Ким Чен Ын автомобильным кортежем направился на остров Русский: один из корпусов расположенного там Дальневосточного федерального университета станет резиденцией лидера КНДР на время визита. А в соседнем корпусе, как ожидается, состоятся переговоры Владимира Путина и северокорейского гостя.

Для Северной Кореи Россия – второй по объему торговый партнер после Китая. Только это почетное второе место не должно вводить в заблуждение: на долю Китая приходится 94,8%, тогда как на Россию – 1,4. В денежном выражении все выглядит еще скромнее: взаимная торговля оценивается в 34 миллиона долларов. В случае, например, с Южной Кореей этот показатель составляет почти 25 миллиардов. Развитию взаимной торговли России и КНДР мешают санкции, - напоминает РИА Новости.

В рамках российско-северокорейского саммита запланирована, в частности, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в формате один на один. России наверняка есть что предложить КНДР не только в двусторонних экономических отношениях, несмотря на санкции, но, возможно, и в качестве гарантий безопасности после полной денуклеаризации страны. Но эти предложения пока не для посторонних ушей.

