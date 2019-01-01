Экс-глава протокола: Бегущие охранники Ким Чен Ына берегут свою цацу

Интернет взбудоражили кадры со встречи лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке. На них видно как лимузин Кима бегом сопровождают его охранники.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН прокомментировал бегущий кортеж северокорейского вождя.

«У каждого государства есть свои требования к службам безопасности. Они работают по американскому варианту. Американцы тоже все время бегают. У них свои требования, по ним живут, по ним работают. У нас служба безопасности должна работать очень-очень незаметно. А они так берегут свою цацу», - сказал он.

Ким Чен Ын утром 24 апреля на бронированном поезде прибыл во Владивосток. Там он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.