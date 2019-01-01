Первая встреча Путина и Кима: Повестка и подтекст
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся во Владивостоке 25 апреля.
С извинениями выступил помощник президента России. Извинился Юрий Ушаков за то, что «по линии пресс-службы, и по другим каналам не информировали о ходе подготовки к переговорам Владимира Путина с северокорейским лидером». Причиной тому помощник главы государства назвал договоренность с северокорейскими коллегами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите Ким Чен Ына в Россию. Первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится во Владивостоке 25 апреля. На российскую землю северокорейский лидер прибудет уже в среду – на бронепоезде, как в свое время завел его дед.
В повестке встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына – вопросы безъядерного статуса КНДР и американских санкций против Северной Кореи, рассказал НСН завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов.
«Будет обсуждаться проблема безопасности Корейского полуострова, где важную роль играет вопрос денуклеаризации. Большая работа и Ын в нее плотно вовлечен. Три раза в прошлом году он встречался по этому вопросу с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, четыре раза – с главой КНР Си Цзиньпином, два – с Трампом. Это важные державы, которые непосредственно вовлечены в урегулирование корейской проблемы. Россия в их числе. Россия и Китай предпринимают совместные усилия для того, чтобы добиться смягчения санкций в отношении КНДР. Меры принимались не ради самих санкций, а для того, чтобы изменить поведение КНДР, улучшить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове. Это в прошлом году произошло, стало реальностью. В значительной мере санкции свою задачу выполнили и не видеть позитивных изменений неправильно».
Есть в поездке Ким Чен Ына в Россию и «двойное дно». На это обращал внимание в эфире НСН политолог Алексей Мухин.
«Судя по всему, лидер Северной Кореи хочет подразнить Трампа, который не подготовился к последней встрече с Ким Чен Ыном. Американский президент был вынужден подчиниться конгрессу США, не дав гарантий северокорейскому лидеру, что после денуклеаризации полуострова для КНДР наступят несанкционные времена. Лидер Северной Кореи наглядно показал Дональду Трампу, что без конкретных гарантий маленькая, но гордая Северная Корея не будет вступать ни в какие переговоры с США, даже готова в связи с этим пренебречь некоторыми правилами приличия»
По Владивостоку Ким Чен Ын будет передвигаться в собственном бронированном лимузине. При подготовке визита выяснилось, что «кимомобиль» не проходит по высоте в створ ворот вокзала Владивостока. В связи с этим проем в спешном порядке углубили на 20 сантиметров.
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