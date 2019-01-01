Первая встреча Путина и Кима: Повестка и подтекст

С извинениями выступил помощник президента России. Извинился Юрий Ушаков за то, что «по линии пресс-службы, и по другим каналам не информировали о ходе подготовки к переговорам Владимира Путина с северокорейским лидером». Причиной тому помощник главы государства назвал договоренность с северокорейскими коллегами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите Ким Чен Ына в Россию. Первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится во Владивостоке 25 апреля. На российскую землю северокорейский лидер прибудет уже в среду – на бронепоезде, как в свое время завел его дед.

В повестке встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына – вопросы безъядерного статуса КНДР и американских санкций против Северной Кореи, рассказал НСН завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов.