Ким Чен Ына во Владивостоке угостят пельменями и икрой

Лидеру КНДР Ким Чен Ына во время его пребывания во Владивостоке предложат попробовать традиционные русские блюда. Как сообщает телеканал «Россия 24», об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что в меню, составленном для Ким Чен Ына, будут пельмени и икра. Также, вероятнее всего, лидеру КНДР предложат попробовать борщ.

При этом Кожемяко отметил, что от северокорейской стороны никаких особых требований не поступало. Однако во избежание казусов на кухне одновременно с русскими будут работать и корейские повара, отмечает RT.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл во Владивосток, где пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Как напоминает «Свободная пресса», поезд лидера КНДР остановился на станции Хасан. Он вышел из вагона, где его встретили хлебом и солью, а также вручили цветы. Ким Чен Ын сообщил, что рад оказаться на российской земле.

Между тем, как напоминает Газета.ру, переговоры российского и северокорейского лидеров пройдут уже завтра, 25 апреля. В преддверии саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в числе очевидных тем, которые могут быть на повестке, обсуждение двусторонних отношений и вопрос ядерной программы КНДР.

