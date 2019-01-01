Выпили за дружбу. Итоги саммита Россия - КНДР

Владимир Путин и Ким Чен Ын скрестили клинки: в ходе первой встречи, которая состоялась во Владивостоке, лидер КНДР подарил российскому президенту традиционный корейский меч; ответным подарком стали сабля и дорожный чайный сервиз. Беседа двух руководителей с глазу на глаз, которая должна была продлиться менее часа, затянулась почти на два. Затем переговоры продолжились в расширенном составе. Никаких совместных заявлений или других документов по итогам саммита не принято, да этого от первого приезда товарища Кима в Россию и не ожидалось. Встреча была важна для знакомства лидеров, - заявил РБК руководитель школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов. Для Ким Чен Ына она усилит позиции на переговорах с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, Путин летит в Пекин на саммит «Один пояс – один путь» и сможет там представить свое видение дальнейших шагов по межкорейскому урегулированию, - пояснил собеседник агентства.



Встреча, как можно предположить, удалась. И дело не только в клинках и дорожном сервизе. Отзывы обоих участников саммита о состоявшемся диалоге выдержаны в весьма комплиментарном тоне. Как заявил Владимир Путин, «состоялась достаточно обстоятельная беседа (…) о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове. Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение», - сказал глава российского государства. Ким Чен Ын оценил разговор как «очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим общий интерес, по всем актуальным проблемам. Надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же русле, в полезном и конструктивном плане», - заявил глава КНДР.

Ключевыми темами российско-северокорейского саммита стали, как и ожидалось, северокорейская ядерная проблема и развитие двустороннего экономического сотрудничества. На торжественном приеме после переговоров Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг Корейского полуострова в последние месяцы стабилизируется благодаря многим инициативам Ким Чен Ына. Вместе с тем, саммит так и не дал ответа на вопрос, станет ли вновь актуальным шестисторонний формат решения северокорейской ядерной проблемы, более или менее успешно работавший в 2003-08 годах. Его Владимир Путин также упомянул: «Не знаю, нужно ли прямо сейчас возобновлять этот формат, но я глубоко убежден, что (…) без международных гарантий здесь не обойтись», - сказал Путин.

После переговоров президент России предложил тост за укрепление дружбы, за сотрудничество между Москвой и Пхеньяном и за благополучие народов, за здоровье Ким Чен Ына и всех присутствующих.

