«Вакуум» для ИГИЛ? Россию предостерегли от «заигрываний» с талибами

«Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного полагания, что может быть достигнут иной результат. Соединенные Штаты не могут позволить себе оставаться связанными с политикой, созданной в том мире, каким он был 20 лет назад», - заявил Байден.



По его словам, еще один год войны США в стране не решит ситуацию, но приведет к тому, что присутствие там американцев станет бесконечным. Байден призвал к заключению мира между правительственными войсками Афганистана и «Движением Талибан» (запрещенная в России террористическая организация – прим. НСН). Тем не менее, американский президент заявил, что в этом конфликте США будет поддерживать официальную власть и оказывать ей невоенную помощь, в том числе гуманитарную. Он считает, что афганские вооруженные силы способны противостоять талибам, ведь Афганистан располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч бойцов у боевиков.

Тем временем, делегация «Талибана» прибыла на переговоры в Москву, сообщил «РИА Новости» официальный представитель политофиса движения Сухейль Шахин. По его словам, делегация прибыла в Москву утром 8 июля, визит продлится два дня. Как позже Шахин уточнил ТАСС, делегация состоит из четырех человек, ее возглавляет шейх Шахабуддин Делавар. В интервью тому же агентству официальный представитель талибов отметил, что движение не намерено атаковать расположенные в Афганистане диппредставительства иностранных государств, а также «не позволит кому-либо использовать афганскую землю для действий против РФ и соседних стран».

Также он отметил, что талибы не планируют атаковать афгано-таджикскую границу и не намерены захватить Афганистан военным путем. «Захват Афганистана военным способом не является нашей политикой. Наша позиция заключается в поиске политического решения афганских вопросов», - подчеркнул Шахин.

Талибы сейчас представляют собой такую силу, с которой придется договариваться, заявил военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, врываться в Афганистан и пытаться еще раз разгромить «Талибан» военной силой в ближайшее время никто не будет.

«Талибы, к сожалению, сейчас такая сила, с которой придется договариваться. Как террористическая группировка талибы очень боеспособны. Мне кажется, что сейчас они сила более серьезная, чем ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) на пике своего существования. Дело даже не в том, что они могут что-то завоевать, а в том, что они могут дестабилизировать обстановку в очень широком спектре мест, стран и регионов. И задача уничтожить движение – быстро она не решаема. Афганистан станет значительной частью талибским, на многие годы. Это не очень приятно говорить и признавать, но такова реальность», - отметил Норин.