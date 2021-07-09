«Вакуум» для ИГИЛ? Россию предостерегли от «заигрываний» с талибами
С другой стороны, талибы стали такой силой, что Москва «вынуждена» с ними договариваться, говорят эксперты.
США окончательно уходят из Афганистана, причем даже раньше, чем планировалось. Если прежде сообщалось, что вывод войск должен быть завершен до 11 сентября – даты, когда террористы атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке, после которого и началась американская антитеррористическая, как ее тогда называли, операция – то теперь сроки ужались к 31 августа. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме. Он заявил, что Америка достигла своих целей, ликвидировала «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация – прим. РФ) и ее главу Усама бен Ладена, поэтому миссия в Афганистане может быть прекращена. Таким образом, подходит к концу самая длинная война в истории США.
«Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного полагания, что может быть достигнут иной результат. Соединенные Штаты не могут позволить себе оставаться связанными с политикой, созданной в том мире, каким он был 20 лет назад», - заявил Байден.
По его словам, еще один год войны США в стране не решит ситуацию, но приведет к тому, что присутствие там американцев станет бесконечным. Байден призвал к заключению мира между правительственными войсками Афганистана и «Движением Талибан» (запрещенная в России террористическая организация – прим. НСН). Тем не менее, американский президент заявил, что в этом конфликте США будет поддерживать официальную власть и оказывать ей невоенную помощь, в том числе гуманитарную. Он считает, что афганские вооруженные силы способны противостоять талибам, ведь Афганистан располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч бойцов у боевиков.
Тем временем, делегация «Талибана» прибыла на переговоры в Москву, сообщил «РИА Новости» официальный представитель политофиса движения Сухейль Шахин. По его словам, делегация прибыла в Москву утром 8 июля, визит продлится два дня. Как позже Шахин уточнил ТАСС, делегация состоит из четырех человек, ее возглавляет шейх Шахабуддин Делавар. В интервью тому же агентству официальный представитель талибов отметил, что движение не намерено атаковать расположенные в Афганистане диппредставительства иностранных государств, а также «не позволит кому-либо использовать афганскую землю для действий против РФ и соседних стран».
Также он отметил, что талибы не планируют атаковать афгано-таджикскую границу и не намерены захватить Афганистан военным путем. «Захват Афганистана военным способом не является нашей политикой. Наша позиция заключается в поиске политического решения афганских вопросов», - подчеркнул Шахин.
Талибы сейчас представляют собой такую силу, с которой придется договариваться, заявил военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, врываться в Афганистан и пытаться еще раз разгромить «Талибан» военной силой в ближайшее время никто не будет.
«Талибы, к сожалению, сейчас такая сила, с которой придется договариваться. Как террористическая группировка талибы очень боеспособны. Мне кажется, что сейчас они сила более серьезная, чем ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) на пике своего существования. Дело даже не в том, что они могут что-то завоевать, а в том, что они могут дестабилизировать обстановку в очень широком спектре мест, стран и регионов. И задача уничтожить движение – быстро она не решаема. Афганистан станет значительной частью талибским, на многие годы. Это не очень приятно говорить и признавать, но такова реальность», - отметил Норин.
По словам историка, после ухода США из Афганистана возник «вакуум, котором придется очень активно работать нескольким странам: в первую очередь России, Китаю и, скорее всего, Пакистану». С другой стороны растет вероятность, что этот «вакуум» заполнят боевики «Исламского государства» (признано в РФ запрещенной террористической организацией – прим. НСН), которые, отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, стягиваются на территорию Афганистана.
Обострение конфликта представляет угрозу для соседних стран, заявил политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН»
«Любая война под боком - это всегда угроза. Не важно, в Афганистане она, на Украине или где-то еще. Любой неспокойный сосед - всегда проблема. Думаю, что угрозы переноса военных действий в Центральную Азию не существует. Угроза, которая может иметь среднесрочный характер, - это рост популярности талибов среди мусульманского населения ближайших стран, в том числе России. Рост авторитета любых джихадистских структур, любой джихадистской мифологии, любой джихадистской пропаганды объективно опасен для России, на территории которой проживает несколько миллионов мусульман», - считает Серенко.
Поэтому он назвал опасным «заигрывание с некоторыми талибскими функционерами».
«Для меня эти заигрывания не очень понятны. Потому что талибы формально находятся в состоянии войны с Россией, которую они объявили Москве еще в 2000 году. И второй момент: заигрывание с джихадистской идеологией. Ничего хорошего из этого не выйдет. Американцы заигрывали с джихадизмом в 80-е годы, когда спонсировали мождахедов, воюющих с советской армией в Афганистане. Дело кончилось плохо. Вплоть до того, что в конечном итоге вырастили такого монстра как «Аль-Каида», который нанес удар по самой Америке, атаковав башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Вот это заигрывание некоторых российских политиков с талибами может закончиться тем же самым. Только уже с потерями для Москвы», - отметил Серенко.
Ранее официальный представитель «Движения Талибан» Сухейль Шахин заявил, что талибы контролируют 162 района Афганистана из 398.
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